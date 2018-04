Giustiniani y Del Frade sellaron su alianza con críticas al socialismo

Los diputados provinciales de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger junto a los diputados provinciales del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade y Mercedes Meier presentaron ayer el interbloque Igualdad, que conformarán entre las dos fuerzas políticas, sustentado en 4 ejes compartidos: igualdad, participación, soberanía y justicia. Los legisladores coincidieron en que "es un día de alegría" y que lo que los une es que poseen "una trayectoria política de hacer lo que se dice y decir lo que se piensa".

"Este espacio no tiene techo, las expectativas son que se convierta en el cuarto espacio político de la provincia", manifestó Giustiniani, y explicó: "Este interbloque no es un punto de llegada, es un punto de partida y una continuidad que le damos a una lucha en la cual nos hemos encontrado durante todo este tiempo; una lucha por la paridad, por la igualdad, para terminar con la vergüenza de que Santa Fe no tenga una ley provincial de educación y con esta alegría asumimos este compromiso para trabajar cada día más juntos".

En tanto, Del Frade señaló: "Estamos juntos por convicciones y por la necesidad de profundizar la palabra igualdad y convertirla en la realidad de todos los santafesinos y santafesinas. Constituimos la cuarta fuerza política en la provincia. Venimos a plantar una esperanza muy concreta cuando todo el mundo está desilusionado".

Por su parte, Augsburger dijo: "Hace dos años empezamos a trabajar juntos y ahora queremos estar mucho más juntos, ya que cuando vemos una demanda específica de la sociedad sentimos que queremos dar las mismas respuestas, por eso formamos un interbloque y, además, queremos sostener nuestras propias identidades: del Frente Social y Popular y de Igualdad y Participación que ya han construido una identidad en cada uno de los lugares donde trabajamos y militamos".

Finalmente, Del Frade relató: "El ser humano se define, como dicen los grandes escritores, en la lucha por el amor, contra la muerte y el poder. Y nosotros nos juntamos por eso, porque estamos convencidos de que en la ciudad de Santa Fe a los pibes y a las pibas menores de 30 años les es más fácil morir que vivir. Pasa por la profunda desigualdad de una provincia con 600 mil millones de pesos por año, absolutamente rica, con un gobierno que entregó todas las banderas del progresismo descontando los días de huelga a los trabajadores y con la necesidad de recuperar la soberanía de la provincia de Santa Fe. Este bloque se llama Igualdad y no resignamos ni un poco de ética, transparencia, trabajo, estudio y compromiso con nuestro pueblo".

mesa. Los integrantes del flamante interbloque Igualdad, ayer en conferencia de prensa.