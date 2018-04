Gioja y Urtubey se cruzaron por la intervención

El desplazado presidente del PJ nacional José Luis Gioja consideró ayer que la intervención del partido "fue una burda operación política" y aseguró que la medida "no tiene ninguna legalidad". En tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, desestimó "que haya esa mano" de la Casa Rosada detrás de la medida y reclamó "hacer una profunda renovación" en el espacio.

Gioja cuestionó, de este modo, el fallo de la jueza María Servini de Cubría, al tiempo que opinó que la decisión "tiene muchas manos negras detrás" y que "la principal es la oficialista".

"Hicimos la apelación correspondiente y tengo entendido que hasta el lunes (por hoy) tiene plazo la jueza para resolver. Luego deberá elevar el expediente a la Cámara y ahí creo que corre vista al fiscal y demás", comentó Gioja.

El ex gobernador de San Juan sostuvo que "no hubo injerencia" del Ministerio Público en la causa que derivó en la intervención del partido y explicó que solo participó "una de las partes, la que en un día presentó el escrito de denuncia y se resolvió en menos de 24 horas".

"Lo primero que tengo que decir es que fue una burda operación política. Fue ilegal, porque no tiene ninguna legalidad la decisión de la jueza, e ilegítima porque no cuenta con el apoyo de casi ningún sector del peronismo", resaltó.

Para Gioja, la medida "perjudica al principal partido de la oposición, que está transitando un camino duro, difícil y lleno de cornisas hacia la unidad".

"Quieren hacer un peronismo que se vea como que todo es pelea y no es así. El PJ tiene mucha vida interna y estamos transitando caminos de unidad. No hay mal que por bien no venga, creo que esto está sirviendo para que entendamos definitivamente que el adversario no está adentro sino afuera", denunció.

Por su parte, Urtubey descartó "que haya esa mano del gobierno" detrás de la intervención del justicialismo y pidió "hacer una profunda renovación" en esa fuerza.

"El peronismo viene con una crisis previa al fallo, por lo cual la resolución no hace más que agravar esa crisis. No es que estábamos bárbaro y, de repente, apareció el fallo", consideró el mandatario salteño.

No obstante, Urtubey aclaró que, "más allá de las enormes causales políticas de la crisis que vive el partido", no está "tan seguro de que ellas configuren elementos que justifiquen la intervención" del peronismo.

Entre otras cosas, detalló que "hay determinados requisitos procesales por cumplir" y que desconoce "si se han cumplido en su totalidad".

Luego, Urtubey instó a "que se convoque a los distintos sectores" del PJ para "conversar y ver de qué modo encarar esta etapa".