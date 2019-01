Gioja quiere que Lavagna participe en una "gran interna" del peronismo

Puerta abierta. El sanjuanino Gioja no deja afuera a Cristina.

Puerta abierta. El sanjuanino Gioja no deja afuera a Cristina.

El titular del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, afirmó ayer que le gustaría que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna participe de "una gran interna del peronismo" para las presidenciales.

"Quisiera imaginármelo (a Lavagna) jugando la interna del peronismo, me parece que es el camino que tiene que seguir", aseguró el sanjuanino, que negó haber mantenido un contacto con el economista.

Al respecto, Gioja enfatizó: "Cuando se hacen estas propuestas tiene que ser pensando en buscar la unidad mayoritaria, no excluir a nadie y dejar la posibilidad de que, si no existe consenso, aceptar reglas de juego para que todos puedan participar y sea la gente la que decida".

La candidatura de Lavagna fue anunciada tempranamente por el ex presidente Eduardo Duhalde. El ex funcionario, si bien todavía no aceptó el convite, mantuvo reuniones durante sus vacaciones en Cariló con dirigentes del peronismo y de otros espacios, como el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

Según mediciones recientes, la candidatura de Lavagna mostró una mayor intención de voto dentro del espacio del peronismo no kirchnerista, en contraste con las de Sergio Massa (líder Frente Renovador, FR) y Juan Manuel Urtubey (gobernador de Salta).

Gioja, en tanto, resaltó la figura del ex ministro de Economía y enfatizó que en su gestión durante los gobiernos de Duhalde y de Néstor Kirchner "tuvo una acertada tarea".

"De todos modos, el tema candidaturas lo tenemos que resolver de manera inteligente, evaluando esto que, por ahí, no pensamos ni actuamos: primero está la patria, después el movimiento y, a lo último, los hombres", señaló citando una de las máximas de Juan Perón.

Días atrás Gioja había pedido que la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner apurara los tiempos de definición para febrero.

Urtubey, en tanto, dijo que lo ve a Lavagna dentro Alternativa Federal "como a (César) Menotti en la Selección". Es decir: como asesor (por su experiencia en economía), pero de ningún modo siendo un protagonista central.