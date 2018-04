Gioja apeló la intervención dictada por la jueza Servini

Gioja presentó la apelación esta mañana, apenas abrió el juzgado. Dijo que recibió "la solidaridad de todos los justicialistas del país", como también de "partidos políticos de Latinoamérica y del partido socialista argentino", aseguró.

En declaraciones que realizó anoche minutos antes de retirarse de la sede del PJ, entre los forcejeos de efectivos de la Policía de la Ciudad con periodistas, Gioja sostuvo que el hecho de hablar frente a un cordón policial "es una afrenta a la democracia" y "una bofetada a la libertad de prensa, que debe ser pilar de la democracia argentina".

gioja1.jpg

Más temprano, cuando ingresó a la sede del partido, en horas del mediodía, Gioja responsabilizó al presidente Mauricio Macri y al gobierno nacional por la intervención. "Hay una clara intención del gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor", dijo Gioja.

Luego, frente a los periodistas, Gioja reiteró que "es una clara intromisión del señor (Mauricio) Macri y sus colaboradores".

"Vinieron por esto. La verdad que no entendemos por qué", dijo el diputado nacional en las puertas de la sede partidaria, en Matheu 130, en el barrio de Once.

El ex gobernador de San Juan rechazó que el PJ esté acéfalo: "Acá hay un consejo nacional que se reunió hace 15 días y vinieron 55 de sus 70 miembros. Hemos normalizado distritos complicados: Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Fe". Minutos antes, Barrionuevo, designado interventor judicial del PJ, había anunciado que iba a pedir el desalojo del edificio partidario, pero Gioja aseguró que "no va a pasar nada". "No sé, espero que no. Lo único que falta es que venga la policía a desalojarnos", agregó el legislador. Consultado sobre si había dialogado con Barrionuevo, Gioja dijo que habló, pero, con ironía, remató: "No sé si era Barrionuevo".

Por otro lado, el dirigente sanjuanino recordó que todo proceso judicial tiene "la instancia de apelación", y anunció que "lo importante es que tenemos las condiciones firmes de seguir trabajando".