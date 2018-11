El presidente del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, José Luis Gioja, dijo ayer que "el peronismo está en movimiento" tratando de armar un gran frente opositor y que, en esa construcción, "la unidad es la bandera a levantar".

"El peronismo está en movimiento, se están uniendo sectores, estamos tratando de armar la mejor oposición posible y, en esa construcción, la unidad es la bandera que tenemos que levantar", dijo el dirigente.

El ex gobernador de San Juan reconoció que mantiene diálogo con los gobernadores peronistas para ver cómo logran que el "Partido Justicialista funcione de la mejor manera, para que sea el epicentro de un gran frente que tiene que contener a toda la oposición".

En ese sentido, el titular del PJ agregó que ese frente debe "conformarse sin ningún tipo de exclusión", en referencia a la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Asimismo, afirmó que su posición es compartida por los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone (ver aparte), y de Chaco, Domingo Peppo.

"Lo contrario proponen el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y (el senador nacional) Miguel Pichetto", sentenció Gioja antes de aclarar que la unidad no implica que esté presente en ese espacio la totalidad de los dirigentes peronistas.

"La unidad no es el cien por ciento: si alguno no quiere entrar, es un problema del que no quiere entrar, pero no de la mayoría", sentenció Gioja para marcar distancia con Urtubey y Pichetto.

El sanjuanino sostuvo, además, que "Cristina es la principal dirigente de la oposición". Y añadió: "Entonces, si ella decide presentarse como candidata en 2019, democráticamente debe venir una propuesta diferente y ganar la gran primaria, pero todavía no hay nombres propios, no es tiempo".

"Tenemos que lograr contener a toda la oposición, que es mayoría en este momento, para poder ganar las próximas elecciones y desplazar esta cosa que está gobernando la Argentina", advirtió el presidente del PJ, antes de reconocer que "el único límite (para conformar ese frente) debe ser los que hoy están en la Casa Rosada".

En equipo

Para ejemplificar lo que la oposición unida puede lograr, Gioja se refirió a lo ocurrido días atrás, cuando los bloques de diputados del Frente para la Victoria (FpV), el Frente Renovador (FR), Argentina Federal y otros sectores armaron un sorpresivo acuerdo para quitarle a Cambiemos un lugar en el Consejo de la Magistratura, una maniobra que dejó al oficialismo en minoría entre la representación parlamentaria en ese cuerpo.

"Lo del Consejo de la Magistratura fe bueno y justo", concluyó Gioja sobre lo actuado.