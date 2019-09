Garavano: "No le haría bien a nadie un traspaso adelantado"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Germán Garavano, aseguró ayer que "no le haría bien a nadie un traspaso de mando adelantado" en la Casa Rosada, al tiempo que instó a esperar el resultado de las elecciones generales del 27 de octubre próximo.

"No veo un traspaso de mando anticipado, eso no le haría bien a nadie. No le haría bien a la Argentina", destacó Garavano, quien agregó que es "prematuro cualquier análisis de ese tipo".

"Hay que esperar a las elecciones generales y, a partir de ese momento, ver si se trabaja para el ballottage", añadió el funcionario.

Al respecto, Garavano puntualizó: "No hay que anticiparse. Los argentinos tenemos esa tendencia siempre de adelantarnos, pero debemos acostumbrarnos a que las cosas ocurran, que se den las elecciones, que el traspaso de mando se produzca cuando esté estipulado legalmente".

Impacto negativo

Garavano agregó que un eventual traspaso adelantado "tampoco le hace bien a la oposición". Y enfatizó: "Cuanto más respetemos las instituciones, las leyes y podamos convivir todos en paz, es la dirección en la que tenemos que caminar juntos, más allá de las diferencias políticas".

En las primarias del 11 de agosto pasado el candidato presidencial Alberto Fernández (Frente de Todos, FdT) aventajó por más de 15 puntos al candidato del oficialismo, el jefe del Estado, Mauricio Macri.

Paralelamente, titular de la cartera de Justicia coincidió con Fernández al afirmar que las prisiones preventivas "deben ser analizadas caso por caso".

"Creo, y eso lo dijo el propio Fernández, que hay que analizar caso a caso. No podemos caer en generalizaciones en las prisiones preventivas porque, además, tienen una revisión de la Cámara de Apelaciones, otra de la Cámara de Casación Penal y, eventualmente, una de la Corte Suprema de Justicia", opinó.

El ministro se pronunció respecto del caso de los empresarios del grupo Indalo detenidos hace dos años bajo esa figura, y luego de que la semana pasada fueron sobreseídos en un expediente que, en diciembre de 2017, llevó a Cristóbal López y a Fabián De Sousa a prisión.

Garavano dijo que se han "impulsado mucho las prisiones domiciliarias para personas de más de 70 años o mujeres embarazadas, pero sigue habiendo resistencia de algunos jueces en otorgar esos tipos de mecanismos alternativos que se mostraron más efectivos a la hora de la reinserción social".