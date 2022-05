Ganón: "Pullaro es uno de los grandes responsables de la catástrofe en seguridad"

Los hechos causaron gran impacto y fueron parte de la agenda de la semana. Para Gabriel Ganón —abogado, criminólogo y ex Defensor General de la provincia— " este nuevo proceso se enmarca en un circo que llevan adelante los fiscales para incrementar y darle gas a las candidaturas políticas de la nueva alianza que quiere volver al gobierno en la provincia , sobre todo para darle aire a Pullaro". Y aseguró que el ex ministro provincial "es uno de los grandes responsables de toda la catástrofe en seguridad que estamos viviendo en la provincia ".

En contacto con Radio Nacional, Ganón dijo que el exministro de Seguridad de la gestión de Miguel Lifschitz "negociaba y vendía los ascensos policiales y ha estado involucrado en un sinnúmero de episodios oscuros en relación al manejo del Ministerio Público de la Acusación (MPA)".

Para el criminólogo, el Viejo Cantero "ha sido desde el súper juez (Juan Carlos) Vienna el enemigo público número uno de Santa Fe", y que dicha hipótesis respondió a "un circo que hizo el gobierno socialista para volver a ganar las elecciones". Un esquema que a su entender "es lo que está buscando otra vez la administración de la Justicia, que juega claramente en favor de esta hipótesis". En este sentido, Ganón recordó la figura de Luis Paz, a quién señalaba como integrante de "la otra banda narco, pero ellos decían que Paz era un comerciante honesto de la ciudad de Rosario".

"Esto no quiere decir que el señor (Ariel) Cantero sea un ciudadano honesto y respetable, uno no conoce el nivel de prueba que puedan o no tener los fiscales. Lo que sí uno puede ver desde afuera es que esto no resuelve la cuestión (de la inseguridad) y que es una nueva jugada política para permitirle a los candidatos de la oposición instalase de cara al 2023 para recuperar el gobierno de la provincia, sea Pullaro, Carolina Losada o cualquiera de ese espacio político", dijo Ganón, en referencia a dos de las principales figuras de Cambiemos en Santa Fe.