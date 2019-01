El gobernador Sergio Casas podrá presentarse a una nueva reelección en los próximos comicios (el tercero consecutivo) ya que el plebiscito que convocó para la ciudadanía apruebe (o desapruebe) una enmienda de la Constitución provincial, aprobada por la Legislatura, de mayoría oficialista, le fue favorable.

Aunque con una baja participación popular (alrededor del 40 por ciento del padrón), en el referendo ganó el "sí" y Casas tiene allanado el camino hacia la reelección.

Al cierre de esta edición, el fiscal de Estado, Héctor Durán Sabas, destacó que "a pesar de todas las maniobras intentadas para deslegitimar la ley sancionada con más de dos tercios por la Cámara de Diputados, la oposición no logró llegar al piso del 35 por ciento del padrón electoral que le exige la Constitución para rechazarla".

Además, afirmó anoche que "es legítima" la consulta popular obligatoria que se votó ayer en esa provincia y que ganó el "sí", sin mencionar cifras oficiales, lo cual dejaría habilitada la reforma de la constitución provincial que le permite al gobernador Casas postularse para un nuevo mandato.

En tanto, el presidente del Tribunal Electoral, Luis Brizuela, dijo que el plebiscito se desarrolló de manera "normal", mientras que la oposición de Cambiemos habló de un "gran ausentismo".

"Es un día muy importante para la democracia. Siento que el pueblo se expresó. Es la forma de conservar la democracia. Cuando el pueblo habla los demás tenemos que callarnos", resaltó Durán Sabas.

El fiscal de Estado agregó, sin mencionar cifras, que "hoy se ha realizado la consulta popular por la ley de enmienda sancionada por Diputados de la provincia, la ley 10.161, y la consulta era necesaria para que fuera rechazada o no. Por lo que dice nuestra Constitución para ser rechazada debería el «no» sacar al menos el 35 por ciento del total del padrón electoral.

"Por los guarismos que se vienen manejando eso no ha sucedido, de manera tal que la enmienda ya es norma constitucional y ha quedada incorporada, porque no se han conseguido los guarismos para ser rechazada", manifestó el funcionario.

Para que la enmienda fuera rechazada, según el Tribunal Electoral, debía votar por el "no" el 35 por ciento o más del padrón (98.500 votos).

Ayer se usó el mismo padrón de las elecciones del 2017, con 282.648 ciudadanos habilitados para votar, en 908 urnas dispuestas en los mismos establecimientos de la última elección.

"La aceptación ha sido contundente —abundó Sabas—, y es esa la palabra para usar. Por ahí se ha dicho que si una persona no ha ido a votar se lo debe interpretar como un «no». Bueno es una interpretación rebuscada. La Constitución es clara: para ser rechazada la enmienda tienen que tener el 35 por ciento de los votos. Si no los tiene, no hay interpretaciones posibles".

"La Corte Suprema de Justicia nacional convalidó la consulta. Entonces, no podemos desmerecer la voluntad del pueblo que votó por el «sí», pero la oposición está en todo su derecho de apelar donde se le ocurra", concluyó Sabas.

Sin números oficiales

En cualquier caso, hasta el cierre de esta edición no se han difundido números oficiales del comicio: ni cuánta gente fue a vota, y cuántos votos obtuvieron el sí y el no, respectivamente.

Por su parte, Brizuela aseguró, tras finalizar la votación, a las 18, que la jornada trascurrió en forma "normal, sin mayores contratiempos".

"Hubo algunos inconvenientes en pocas mesas, pero fueron resueltos de manera inmediata, y aunque existieron algunas presentaciones de partidos políticos, las mismas fueron resueltas por este tribunal", precisó.

Por su parte, en un comunicado oficial, Cambiemos en La Rioja aseguró que "más del sesenta por ciento de los riojanos se negó a participar de la enmienda popular para modificar la constitución provincial". "El gran ausentismo de la ciudadanía en las urnas es un mensaje contundente, de rechazo a las pretensiones re-reeleccionistas de Casas", dijeron.

La senadora nacional, Inés Brizuela y Doria, de Cambiemos, destacó que "cómo era de esperar la consulta tuvo escasa adhesión de la ciudadanía, el gobierno no logró la legitimación que exige la Constitución".

Julio Martínez, legislador de Cambiemos y Fuerza Cívica Riojana, dijo que los seguidores de Casas "seguramente querrán interpretar este resultado a favor de ellos, pero más allá de que la quieran vender, hoy perdieron"; y concluyó: "Esta maniobra (por la consulta) quedó deslegitimada".