Luego de que trascendiera que el gobernador electo Omar Perotti le pedirá a Miguel Lifschitz que que se forme una mesa de transición, el diputado nacional del Frente Progresista Rubén Galassi salió al cruce a las suspicacias que deslizaron desde el peronismo respecto de la administración de los fondos públicos y el incremento de la planta de personal de la provincia.

"Hay que dejar de lado algunas consideraciones que son más propias de una mesa de café que de una transición democrática seria y encarada como todo proceso institucional de esta envergadura lo necesita", disparó el legislador socialista, y señaló que el cambio de mando provincial "hay que hacerlo con seriedad, primero porque la sociedad así lo merece, y además porque estamos administrando fondos públicos".

Con respecto al personal político que sumó el oficialismo a la administración pública, Galassi señaló: "Todos los que estamos en la gestión pública, tanto en el Poder Ejecutivo como el Legislativo, sabemos, y esto los gremios lo pueden corroborar, que para pasar personal a planta se necesita una ley no es sencillo, son temas que se debaten con seriedad. No hay que sembrar alarma, con cuestiones que no tienen correlato con la realidad".

"Lo importante es que se discuta en una mesa cómo se hace una transición ordenada, como fueron las elecciones"

En declaraciones al programa "Ricciardino 830", que se emite por La Ocho, Galassi respondió al reclamo que le hacen a Lifschitz desde el entorno de Perotti para que devuelvan los 1.600 millones de pesos que Jorge Obeid le dejó a Hermes Binner en diciembre de 2007, y que hoy, actualizados, ascenderían a 24.302 millones con 150 mil pesos.

"Con respecto al famoso planteo de los recursos que dejó Obeid en su momento, es lo mismo que va a dejar Lifschitz para que el gobernador que asume el 10 de diciembre pueda afrontar los compromisos que le impone la propia gestión inmediatamente", explicó el diputado santafesino, y añadió: "Cuando un gobierno asume el 10 de diciembre, lo primero que tiene que afrontar a pocos días de la fiestas de Navidad es el aguinaldo, que este año van a ser unos cinco mil millones, y también tiene que pagar los sueldos de diciembre los primeros días de enero".

"Es lo que hizo Obeid en su momento, dejó recursos para pagar el aguinaldo y los sueldos", advirtió Galassi, en un esfuerzo por despejar las dudas que despertaron las demandas que expresaron desde el entorno del dirigente rafaelino, y aclaró: "Lo importante es que se discuta en una mesa cómo se hace una transición ordenada, como ha sido el proceso electoral, que se realizó con total transparencia, contra todas las advertencias y augurios de irregularidades, nada de eso pasó".

"También se deja, además de la plata en caja, una gran inversión en infraestructura -rutas, acueductos- y social, y esa es la mejor manera de invertir los fondos públicos, que le llegue a la gente", concluyó.