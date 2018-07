El diputado provincial del Frente Progresista Rubén Galassi afirmó que el gobernador Miguel Lifschitz "sería mejor presidente que Mauricio Macri", ya que a su entender el mandatario socialista puede encabezar en 2019 "un conjunto de fuerzas genuinamente progresistas".

Galassi se mostró optimista de cara a las elecciones de 2019, aunque recordó que "nunca al socialismo y al Frente Progresista los procesos electorales le resultaron sencillos".

Respecto de la figura del gobernador, aseguró que está convencido de que Lifschitz "puede ser un gran candidato a presidente, puede encabezar un amplio consenso de fuerzas genuinamente progresistas".

Y agregó: "No tengo dudas que no sólo sería mejor candidato, sino mejor presidente que Mauricio Macri, Urtubey, Felipe Solá o Agustín Rossi".

En diálogo con Cablehogar, Galassi dijo que el socialismo al no ser parte "del amplio abanico del justicialismo ni del gobierno actual parece que no tenemos adhesiones, pero creo que no sólo tenemos figuras sino proyectos cómo diferenciarse de doce años (del kirchnerismo), que tuvo aciertos en algunas políticas sociales que hay que reivindicar y hoy estamos yendo para atrás en eso, pero con una corrupción y un autoritarismo inaceptables".