"Seguimos sin recibir lo que estamos reclamando desde el 25 de marzo sobre el software que se va a utilizar en el escrutinio. Resulta muy extraño este tipo de retaceo de información, a esta altura del partido, en una instancia de primaria", expresó María Eugenia Bielsa, precandidata a gobernadora por Encuentro por Santa Fe.

Bielsa se refirió a la audiencia convocada por el Tribunal Electoral esta semana, realizada a pedido de los partidos de la oposición que reclaman conocer detalles del software que se utilizará en el recuento de votos este 28 de abril. "El Ejecutivo provincial no respondió a nuestras preguntas ni nuestras inquietudes técnicas", indicó en un comunicado.

"El 29 de marzo el gobierno provincial tendría que haber presentado los detalles del software que se va a usar durante el escrutinio. Ante nuestro reclamo nos dijeron que lo iban a entregar 5 de abril, pero pasó ese día y no nos entregaron nada", dijo la candidata. Y agregó: "Luego reiteramos el reclamo por escrito, como no nos respondieron pedimos una reunión que se concretó el lunes con el ministro de Justicia Ricardo Silberstein y con Juan Carlos Zabalza, pero siguieron sin darnos la información", continuó Bielsa.

Tras la reunión del lunes, el Tribunal Electoral convocó a la audiencia este miércoles. La arquitecta señaló que luego de ese nueva instancia "los especialistas informáticos de todos los espacios, tanto el de Encuentro por Santa Fe, como los de Sumar y Cambiemos, coincidieron en que no están las garantías para un escrutinio transparente, a tal punto que ninguno estuvo dispuesto a firmar una acta al cierre de la reunión".

"Hay información solicitada por los técnicos de la oposición que el oficialismo no entrega porque dice que es confidencial, por tanto no estamos en condiciones de auditar todo el proceso electoral", remarcó la ex vicegobernadora.

La ex vicegobernadora recordó que el actual oficialismo hizo este mismo pedido cuando gobernaba Jorge Obeid, en la elección que terminó ganando Hermes Binner. "En ese momento se les brindó toda la información, no vemos la misma conducta de parte del Frente Progresista", enfatizó.