Fuerte cruce entre Papaleo y Jorge Macri por la vuelta al FMI

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, afirmó que no le preocupa ni le parece grave la frase que su primo dijo sobre la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarte: "Espero que todo el país se enamore de Christine". Macri la dijo en su visita a los Estados Unidos donde cerró un acuerdo por 50 millones de dólares.

"A mí no me humilla, Facundo. A mí lo que me humilla son 25 años de Gobierno peronista en provincia de Buenos Aires. Cristinista, Menemista... ¡Hace 20 minutos que escucho! No me parece tan grave... El deseo de Mauricio es que lo que estamos haciendo con el Fondo Monetario sirva para que este país salga de años de postergación", dijo Jorge Macri y fue interrumpido por uno de los presentes, el diputado Facundo Moyano.

Luego siguió: "No me duelen estas cosas, algunos les parece más grave a otros menos, respeto a quien le parezca mal, pero a mí me duelen 25 años de promesas de aguas y cloacas que no llegaron, de obras públicas que no se hicieron, de 6 de cada 10 chicos que no terminan la secundaria en provincia de Buenos Aires de manera sostenida, ya hace 16 años. No hay condiciones objetivas de empleabilidad. A mí eso me duele. Yo me siento parte de ese fracaso. Hay que agradecer que salimos de un endeudamiento del 13% que nos ofrecía el mercado...".

Papaleo vs Macri

Fue esa frase la que hizo que Carolina Papaleo intervenga en la charla y presente su postura: "No, no... Porque nosotros teníamos una deuda muy grande y se logró liberar. El Fondo Monetario te da un engaña pichanga, el 4% que te da el Fondo Monetario... ¡El Fondo es el Fondo! Cuando yo la vi Lagarde con la bandera Argentina atrás fue una patada no te digo dónde porque soy una chica educada y no te voy a decir lo que me provocó verla con la bandera Argentina. ¡Es la soberanía! No es un dato si tengo 5 ó 6 de economía. 4 ó 32 de desempleo. ¡En eso se juega la soberanía!".

La respuesta de Macri se basó en el destino que ellos le van a dar al dinero, lo que generó la mayor bronca de Papaleo quien explicó que es plata va a ser solo para saldar deudas y que no le va a llegar a la gente.

"¿Con el Fondo Internacional hasta qué año no va a comer ese pibe? Va a estar preso del fondo. No va a tener nada. Ni agua ni cloacas, nada, porque el Fondo no quiere que los países emergentes tengan agua y cloacas, van a favor de que no tengan nada. Vamos a estar peor. La deuda es de ahora, porque un día el resto nos dijo que no nos daban más plata y fuimos al Fondo Monetario Internacional", finalizó.