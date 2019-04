Fuerte aval de Sanz a las candidaturas de Corral y Boasso

El ex presidente de la UCR y ex senador nacional, Ernesto Sanz, le dio un fuerte respaldo a la candidatura a intendente de Jorge Boasso. "Hay una cuestión de amistad que no la puedo obviar. Y yo soy muy respetuoso de esas cuestiones. La política y los afectos van de la mano. Jorge es amigo, siempre nos apoyamos mutuamente. Considero un deber y una alegría venir a apoyarlo", afirmó el dirigente mendocino.

"Considero que Boasso es una persona muy preparada para gobernar Rosario, la más preparada. Por conocimiento, trayectoria puede volcar esa historia en la Municipalidad. Tenemos libertad en Cambiemos para que cada uno haga saber cuál es su corazoncito, y yo soy radical. Y en la lista son todos radicales, desde Boasso para abajo. Es el Choco Díaz (primer candidato a concejal), la hija de Aníbal Reinaldo, gente con trayectoria adentro del partido", agregó Sanz, quien dijo sentirse "muy cómodo" al no tener cargos ni partidarios ni en el gobierno nacional.

Luego, por la tarde, Sanz encabezó un encuentro junto al candidato a gobernador José Corral para manifestar su respaldo a la fórmula de Cambiemos que integra con la concejala rosarina, Anita Martínez.

Corral se mostró agradecido por el acompañamiento de Sanz durante la campaña. El mendocino sostuvo: "José, hoy, está en un momento de su vida ideal, especial para poder acometer este desafío de gobernar Santa Fe. El viene de gobernar la ciudad capital durante ocho años, de hacerlo con mucho éxito, con eficiencia, respaldado por sus conciudadanos. Ahora, tiene un proyecto de despegue para la provincia, un proyecto para una Santa Fe que imaginamos más ordenada, más segura, más justa, más equitativa, con más empleo, con mayores posibilidades para todos sus ciudadanos".