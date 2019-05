Frigerio: "Para hacer las reformas no alcanza con un solo mandato"

Rogelio Frigerio no descarta incorporar otras fuerzas a la alianza Cambiemos.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio afirmó ayer que para llevar adelante las "reformas de fondo" que necesita el país "no alcanza con un solo mandato de gobierno", y sostuvo que "no debería estar descartada" la idea de ampliar Cambiemos con otras fuerzas políticas para "ampliar la base de sustentación" de ese frente, si se establecen "coincidencia de valores y objetivos".

El ministro a cargo de la cartera política aseveró que "no debería estar descartado" una ampliación de Cambiemos a otras fuerzas políticas, y afirmó que "en la medida que encontremos coincidencias de valores y objetivos para el país deberíamos sumar a otros a este desafío de transformar la Argentina".

"Mis reuniones con dirigentes de la oposición para mí son habituales. Hace 3 años y medio que me junto todos los días, con todos, por temas de gestión. Los problemas se resuelven en equipo, no de manera individual", dijo el funcionario, y consideró que el país "necesita más de esas reuniones y convocatorias amplias".

En ese sentido, afirmó que apuesta a que "esto sea cada vez más habitual", y dijo que si "esa habitualidad del diálogo se traduce en una cuestión electoral, bienvenido sea".

"Claramente, a medida que podamos ampliar esa base de sustentación política, habrá más capacidad para cambiar la realidad de la gente", manifestó Frigerio.

Por otro lado, sostuvo que "para un montón de cosas no alcanza con un solo mandato porque son problemas estructurales los de la Argentina. Muchas cosas de las que hemos hecho son problemas de fondo, de toda la vida. Los problemas del país son siempre los mismos, y eso habla de la gravedad que conllevan".

Entre esos temas, mencionó la inflación, que "es un problema estructural de hace 70 años, para el que siempre se aplicaron las mismas recetas y no dio resultado, y ahora estamos encarando el problema de otra manera".

"También el tema de la energía no es una cuestión que se resuelva de un día para el otro, pero por lo menos en un par de años más vamos a dejar de importar. Y las obras públicas, con obras en marcha que de acá a cuatro años, vamos a permitir que el 100 por ciento de los argentinos tenga cloaca y agua potable", concluyó.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo ayer que el candidato presidencial de Cambiemos es Mauricio Macri y destacó que es necesario que todos los sectores políticos suscriban un acuerdo básico, en referencia a la convocatoria del oficialismo a la oposición.

"El candidato de Cambiemos es Macri, más allá de las especulaciones y las versiones de terceros", afirmó el funcionario porteño.

Por otro lado, sostuvo que "mucha gente respondió positivamente al acuerdo convocado por el presidente", lo que consideró fundamental para lograr "el consenso en políticas públicas básicas para sacar al país adelante".

"En la Argentina tenemos que entender que tenemos que ponernos de acuerdo en cosas de base, y en políticas de Estado que no cambien", aseguró.

Y evaluó que (el ex ministro de Economía, Roberto) Lavagna y (el precandidato presidencia de Alternativa Federal, Sergio) Massa sugirieron sumar otros puntos de consenso "que se pueden cambiar o discutir con los 10 puntos establecidos, porque la propuesta es abierta".

Consultado sobre si la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner podría suscribir al acuerdo, Rodríguez Larreta respondió: "No lo sé, desde el traspaso de mando no ha dado muchas señales en ese sentido, pero cuantos más dirigentes se sumen, mejor".