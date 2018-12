Frigerio: "La Corte expresa independencia de poderes"

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia contre el índice de actualización que utiliza hoy Ansés, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que en el Gobierno van "a acatar" esa resolución.

"A veces nos cuesta a los argentinos acostumbrarnos que hoy vivimos una verdadera República con independencia de poderes. Desde hace tres años el El poder Ejecutivo no tiene incidencia sobre la Justicia, como sucedía con el kirchnerismo. Y la Corte es expresión de esa independencia", dijo Frigerio.

En diálogo con TN, adelantó que el fallo van "a acatarlo", pero que en lo inmediato "no tiene impacto en el presupuesto, lo altera el presupuesto con equilibrio fiscal votado hace poco".

Frigerio en TN

En su resolución, el máximo tribunal de Justicia determinó que hasta tanto el Congreso se expida, las actualizaciones previsionales se harán con el índice Isbic. Hay unos 160 mil casos pendientes de resolución en las distintas instancias que se resolverán en base a este precedente.

"Esto se va a ir acomodando gradualmente. El fallo tiene que ver con un período entre 2003 y 2008 donde no se actualizaban las jubilaciones. La Justicia determina que la fórmula que hay que usar no sea el RIPTE y que no es una voluntad del Poder Ejecutivo sino que hay que discutirlo en el Congreso. Lo haremos, como corresponde", expresó Frigerio.