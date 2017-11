Freiler aseguró que el Gobierno le sugirió que renuncie a cambio de beneficiarlo en su jubilación

El camarista federal Eduardo Freiler afirmó que el Gobierno nacional le "sugirió" a su abogado que renuncie al cargo a cambio de "beneficiarlo" con su jubilación.

"A mi abogado le sugirieron desde el Gobierno que renunciara a cambio de ganar un buen status para la jubilación. Pero me parece que es mucho más importante, si me tengo que ir, hacerlo con la frente alta y no cambiar ese orgullo que siento por unos pesos más en la jubilación futura", advirtió Freiler, quien enfrenta en el Consejo de la Magistratura un proceso para removerlo del cargo.

En declaraciones a Radio Labici, Freiler consideró que "hay una ruptura democrática" y advirtió: "estamos viviendo cosas que ni siquiera los jueces de la dictadura se atrevieron a hacer".





69182421.jpeg.thumb.jpg Suspendido. Al camarista Freiler le espera el Jury de Enjuiciamiento.

"Hay una intromisión (del Poder Ejecutivo) en el poder judicial, un acto de disciplinamiento", consideró el magistrado, quien señaló: "me sorprendió mucho la decisión del juez (federal Ariel) Lijo (de dictar la prisión preventiva del ex vicepresidente Amado Boudou), lo conozco hace muchos años".

Para Freiler, "el Gobierno aprovecha las circunstancias, para conseguir lo que quiere a cualquier precio" y "muchos de los que están actuando en el poder judicial se sienten asustados, pero si los jueces están asustados, la ciudadanía debería tener terror".

"Hay una ruptura democracia. No podemos creer que democracia sea votar cada 2 años. Creo que el concepto de la democracia es encontrar el equilibrio en las representaciones populares en todos los estamentos. Algunos jueces, con un grado de atropello altísimo, borran el estado derecho de un plumazo", puntualizó. Sobre el proceso para removerlo, pidió que "haya lógica, razón jurídica e institucional cuando decidan" sobre su situación.

"Tienen una gran responsabilidad. Si se suman a la locura que está sucediendo en el país, tarde o temprano será revisado por organismos internacionales. No creo que quieran pasar a la historia como perros del poder", dijo.