El CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, consideró que el presidente Mauricio Macri "tendría posibilidades de ser reelecto" en 2019, "aunque la economía esté en muletas", porque el peronismo "está dividido". En A24, dijo además que el Gobierno es "mediocre" y tiene sus "peores resultados en términos económicos".

Algunas de las principales frases de Fontevecchia con Luis Novaresio:

>> "Parte de resiliencia de Cristina candidata que ver con que es funcional para Macri"

Fontevecchia LNE

>>"Carrió es hiperbólica, abusa del exceso. Adjetiva muy bien y titula como nadie. De ahí a ser una estadista... esa no puede ser su principal preocupación. No me parece que sea constructivo, ni siquiera para el fin que ella reclama"