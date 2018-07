La actriz y modelo Florencia Torrente dijo sentirse femimista, pero advirtió que "no se llega a ningún lugar desde el fanatismo".

En el living de "Debo decir", dijo que hay una parte del feminismo "que es muy violenta con el hombre". Y agregó: "Una como mujer quiere que nos respeten como mujeres y que existan las mismas leyes para todos, pero también somos muy violentas con el otro y también con las mismas mujeres".

"Yo soy feminista, trabajo y quiero que mi pareja, en el momento que tengamos una familia, vayamos a la par, porque de esa manera me criaron, pero no considero ni me adhiero al extremismo", apuntó Flor, hija de Araceli González.