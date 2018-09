Esta noche Fito Páez se presenta por primera vez en el Carnegie Hall, uno de los teatros emblemáticos de Nueva York, donde actuaron todas las grandes estrellas de la música de Estados Unidos y del mundo, un lugar consagratorio. Va a presentar su último disco, "La ciudad liberada", y a repasar los grandes éxitos de su carrera que acumula ya 20 años.

"Me siento muy honrado", confesó el músico rosarino en una entrevista con el New York Times en la que, pese a las reticencias que ha tenido para hablar de política en la Argentina, reflexionó sobre la presidencia de Donald Trump, el kirchnerismo, la crisis económica y, también, sobre un tema fuera de agenda: ¿es el rock una música machista?

"Habría que preguntarse por qué se vota a un presidente que después nos desprecia", disparó Páez, al referirse a la relación tensa que hay hoy entre Trump y la comunidad latina estadounidense, que en gran medida votaron al presidente de Estados Unidos. Su interrogante, sin embargo, era un tiro por elevación también para los argentinos que llevaron a Mauricio Macri a la Casa Rosada.

"Cuando el pueblo toma una decisión incorrecta tiene la posibilidad de arreglarlo inmediatamente o apoyar esa gestión y eso tiene un valor enorme"

Consultado sobre qué opina sobre los que lo critican por haber sido partidario de Néstor y Cristina Kirchner, dijo: "Yo solo apoyé ciertas políticas de los gobiernos kirchneristas, pero nunca pertenecí a ese movimiento político. Comparto un montón de decisiones que ellos impulsaron como el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijos y la creación de universidades públicas, porque todas esas cosas no existían en el país".

"El kirchnerismo se inicia en el 2000, y en ese entonces yo ya había grabado quince discos y tenía una carrera muy sólida", aclaró el autor de "El amor después del amor", y añadió; "Soy un hombre de las artes, de las humanidades, pero me gusta reflexionar y activarme por las causas sociales. Es bueno recordar que escribí "Al lado del camino" en 1999 y ahí digo que 'yo ya no pertenezco a ningún -ismo'".

También aludió a la crisis económica que vive la Argentina y que se vio reflejada por la corrida cambiaria que elevó el precio del dólar por encima de los 40 pesos. "Pienso que la crisis coyuntural que estamos viviendo puede ser resuelta en las próximas elecciones y eso, para los que hemos atravesado periodos dictatoriales, es un logro fundamental", comentó Páez.

"Confiemos en el voto popular y en la inteligencia de los pueblos", agregó con prudencia, y explicó: "La crisis es terrible pero después de tantos años aciagos vividos en la dictadura, tenemos un montón de tiempo votando en presidenciales y legislativas. Por eso cuando el pueblo toma una decisión incorrecta tiene la posibilidad de arreglarlo inmediatamente o apoyar esa gestión y eso tiene un valor enorme".

Tanto en Estados Unidos, con el movimiento Mee Too y en la Argentina, con la lucha por la legalización del aborto, la agenda de género es un asunto caliente que obliga a tomar posición a los líderes de opinión. Páez no rehuyó el desafío cuando le preguntaron si la escena rockera es especialmente machista. Y dio una respuesta reflexiva y también contundente.

"Es una pregunta difícil de responder porque el talento y la dedicación a la música no tienen género", señaló Páez, y concluyó: "No haces buenas o malas canciones porque eres hombre o mujer o trans o gay o lo que sea. Las personas que se dedican hacen la diferencia. Conozco a infinidad de mujeres con obras extraordinarias en todas las músicas del mundo como Violeta Parra, Chabuca Granda, Mercedes Sosa, Liliana Herrero, Lola Flores, Joni Mitchell e infinidad de cantantes y compositoras alucinantes. Me parece que hay algo maniqueo en eso de que las mujeres no tienen lugar en la música. Creo que han tenido lugar, lo tienen y lo tendrán".