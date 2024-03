Fiscales federales y provinciales despegan a Edery de las acusaciones en la Legislatura

Gustavo Franceschetti, defensor del fiscal Edery, lamentó no haber podido realizar preguntas durante la exposición del auditor del MPA. “El auditor no habría arribado a varias de las conclusiones investigativas a las que llegó si hubiera conocido las pruebas que teníamos para aportarle. No es nada de otro mundo, simplemente debería haber escuchado a Edery o tomarle declaración a la fiscal regional (por María Eugenia Iribarren) y a los otros fiscales o empleados de la agencia, que le habrían aclarado muchas de las cosas que expuso. Como no me dejaron interrogar sugerí que no se decida la suspensión preventiva de Edery mañana (por el jueves) porque tanto el auditor como la bicameral no lo escucharon. Estamos seguros de que las cosas serían diferentes si hubieran aceptado eso", sostuvo el defensor.