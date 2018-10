Fiscal pidió que Scioli vaya a juicio portráfico de influencias

El fiscal Alvaro Garganta pidió ayer que el ex gobernador Daniel Scioli y varios integrantes de su gobierno vayan a juicio por presuntas contrataciones irregulares y el actual diputado consideró que la causa es parte de "un modus operandi para acallar voces críticas".

La jueza de garantías Marcela Garmendia debe resolver si envía a juicio a Scioli y otros 38 acusados.

El fiscal acusa a Scioli de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros delitos, en el marco de una investigación por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.

El pedido de juicio incluye al ex ministro de Salud Federico Alejandro Collia, al ex titular de Aguas Bonaerenses Guillermo Scarcela y al ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, entre muchos otros.

"No creo en las casualidades, hay un modus operandi para acallar voces críticas", expresó Scioli tras conocer el pedido del fiscal, y agregó: "Desde el primer momento tomé la decisión de que esto se responda en el ámbito correspondiente".

Luego indicó: "Esto empezó con los 20 mil millones de pesos que habíamos retirado en efectivo, que los campos en Tandil, que el título trucho, propiedades en Italia. Confío en que se van a ir aclarando las cosas".

"Ahora hay una solicitud de elevación a juicio, una dinámica que ha ocurrido también en otros casos. Qué casualidad, a partir de que se instala una eventual potencial precandidatura pasan las cosas que pasan", agregó.

La causa principal es por la adjudicación de manera irregular al empresario Ricardo Miller de nueve obras públicas por más de 117.000.000 de pesos, consistentes en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

Según la acusación, existe una relación personal y comercial que el gobernador mantenía con Miller por las dádivas que el ex mandatario habría percibido.

La acusación es por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso real con tráfico de influencias en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, sumado a dádivas que se sospecha recibió Scioli.

Protección

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió ayer con el fiscal Carlos Rívolo, con quien acordó la elaboración de un protocolo de seguridad para integrantes del Ministerio Público, sus colaboradores y familiares. El encuentro se realizó luego de que algunos fiscales denunciaran que fueron víctimas de "graves amenazas y amedrentamientos con motivo de las investigaciones que llevan adelante", indicó un comunicado oficial. Rívolo, preside la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal.