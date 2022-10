Finocchiaro y Angelini reclamaron en Rosario por la educación: "Que los chicos estén en las aulas es lo primero"

Angelini coincidió con su compañero de banca y reclamó por la aprobación del proyecto que declara la esencialidad de la educación para los niveles inicial, primario y secundario, presentado el año pasado con el fin de garantizar la escolaridad. "No se puede seguir perdiendo días de clase; los chicos no pueden seguir siendo rehenes de un gobierno que no toma a la educación como lo que es: una prioridad para salir definitivamente adelante como país", aseveró el legislador santafesino.

En esa misma línea Finocchiaro sumó fundamentos: “Debemos ir hacia un sistema educativo adaptado al siglo XXI, que dé oportunidades y enseñe a los chicos a pensar con criterio propio, no que los adoctrine”, postuló. Y añadió que durante la cuarentena “fue ridículo haber dejado sin clases presenciales a los chicos porque lo que demostró la pandemia fue que todavía los docentes, el aula y la escuela servimos, y que no se puede evaluar a un chico de manera online”.

En ese sentido, Angelini sostuvo: "El Kirchnerismo está tiñendo a las aulas de populismo con el fin de formar futuros militantes y no alumnos con espíritu crítico y conocimientos que les permitan insertarse en el nuevo mercado laboral".

A su vez, tanto Fichocchiaro como Angelini coincidieron en que la situación educativa "es crítica, más aún sabiendo que no existe ningún plan de infraestructura para mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos ni un plan claro para intentar que aquellos estudiantes que quedaron aislados de la escuela durante la eterna cuarentena, por la brecha digital que este gobierno agudizó, la retomen con urgencia".

Cabe recordar que semanas atrás Angelini presentó un sondeo realizado por la organización Docentes por la Educación en escuelas públicas y privadas de Santa Fe, en el que el 94% de los docentes afirmó que la educación en la provincia no genera hábitos de estudio, esfuerzo ni auto-superación en sus alumnos. Además, el 82% aseguró que es habitual que los alumnos promuevan de año sin haber aprendido los conocimientos del mismo y casi el 40% aseveró haber sido testigo o víctima de situaciones de violencia grave o traumática en el ámbito escolar.

Consultado por la medida que adoptó el gobierno de Santa Fe de devolver los días descontados por el paro, Finocchiaro señaló: “El trabajador tiene todo el derecho de hacer huelga, pero el descuento por esos días no trabajados es un acto de justicia distributiva, es decir, pagarle al que trabajó y también al que no lo hizo no es un acto de justicia. Yo como ministro siempre desconté, porque si no se descuenta quiere decir que no hay más incentivos para ir a trabajar. Por eso, es un error lo que hace el gobierno de Santa Fe”.