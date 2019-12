Arrancó la audiencia en la que Cristina Fernández de Kirchner declara en indagatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en el juicio oral por la causa por la obra pública en Santa Cruz.

La vicepresidenta electa llegó a Comodoro Py a las 9.30 y, antes de que comenzara a declarar, el tribunal ratificó la decisión de que su presentación no fuera televisada. Sin embargo, el Canal C5N transmitió varios tramos de su declaración.

Cristina primero cuestionó la no televisación. "Esta causa que se conoce como corrupción tuvo una difusión mediática inédita. Fue transmitida por todos los medios", dijo y aseguró ser víctima de una persecución judicial.

"Voy a comprar números de lotería porque tengo una suerte, siempre me tocan Bonadio y Ercolini. No soy una especialista en derecho penal pero nunca había escuchado un guión como esta acusación fiscal", dijo.

Además criticó el rol de Laura Alonso como titular de la Oficina Anticorrupción a quien calificó de "no abogada". Y al titular de la UIF Mariano Federici: "Mariano Federici trabajó en HSBC, una entidad que en Estados Unidos debió pagar una multa. Y acá hay una causa abierta".

Algunas frases de la declaración que se transmitió en vivo:

- "Necesitan construir mediáticamente lo que no pueden construir jurídicamente. Entonces la opinión pública espera la confirmación de lo que dijeron mediáticamente"

- "Ercolini me procesó y no me dictó la preventiva porque dijo que no era necesaria. Bastó que fuera electa senadora para que me bajarán la prisión preventiva que no pudieron ejecutar porque tenía fueros"

- "Estuve dos años sin fueros. Por voluntad propia estuve sin fueros. Ya estaba en marcha la causa Hotesur y Los Sauces"

. "¿No les parece que tiene impacto impacto que la vicepresidenta esté sentada aquí acusada de ser la jefa de la banda? "

- "Sería bueno que le pidieran a Alejo Ramos Padilla de lo que fue el cuidado de testigos del ministro de Justicia y de la AFI"

- "Las escuchas ilegales que nosotros habíamos transferido a la Procuración, a los fiscales para retirarlas del ámbito del Ejecutivo. Estas escuchas ilegales luego de dimes y diretes a cargo de Irurzun, Irurzun te escucha y te mete preso...Con la DaJuDeCO por primera vez se escuchan y se difunden escuchas privadas de una ex presidenta con un ex funcionario. Y en TV se anuncia como si fuera un circo sin que a ustedes se les mueva un pelo"

- "Ni que hablar de la persecución a mis hijos a Máximo y a Florencia, sólo por ser nuestros hijos"

- "Mi hija fue fotografiada frente a millones de dólares como si los hubiéramos robado. Se la pasaron buscando el dinero K pero el dinero de la sucesión no estaba en paraíso fiscal. Buscaron en Seychelles pero en Panamá Papers no. Estaba en una caja del banco Galicia a nombre de mi hija, años y años de plazo fijo de Néstor y mía. Florencia pudo explicar el origen del dinero"

- "Es inédito que el doctor Bonadio impidió que tengamos una tarjeta de crédito. Solo podemos tener mis hijos y yo una de débito”

- "Yo siempre asistí. No fue la misma conducta de otro integrante de este edificio. Después de acusar a medio mundo tardó ocho o nueve meses para presentarse a declarar"

- "Fiscales y jueces que cometen delitos. Eso es lo que está pasando en la Argentina"