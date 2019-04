Filtran la carta con la amenaza de bomba al búnker de Cambiemos

Durante la jornada de elecciones se vivieron momentos de tensión luego de que transcienda una amenaza de bomba en el búnker de Cambiemos de la ciudad de Santa Fe, que fue el desalojado por efectivos de la Brigada Antiexplosivos . Sobre el origen del suceso, fuentes policiales confirmaron que habría surgido en base a una nota que se encontraba en el interior de una urna de la escuela Nº 2.056.

"Sr. Presidente de Mesa: Cuando lea esto, comunique a las autoridades que a las 19.30 estallará un artefacto explosivo en inmediaciones de la Junta Electoral en Bv. Pellegrini (ya no se encuentra en ese lugar la dependencia) y otro estallará en el búnker de Cambiemos. No es broma. C. C. C.", informaba la nota encontrada dentro de la urna.

Al respecto, desde la Corriente Clasista Combativa, agrupación conocida como CCC, se señaló lo siguiente: "A raíz de la noticia difundida en algunos medios de nuestra ciudad acerca de una amenaza de bomba en el hotel Río Grande (hoy funcionando como Comando electoral de Cambiemos) con foto de una nota que muestra la sigla "CCC", aclaramos que nuestra organización nada tiene que ver con este hecho que, enérgicamente repudiamos al igual que cualquier tipo de violencia que pueda suscitarse antes, durante y después de este proceso democrático. Y nos solidarizamos con quienes han pasado este angustiante momento".

