El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que se están "dejando en pie las retenciones que existen" a las exportaciones agropecuarias al negar que se hayan aumentado los impuestos a ese sector. "Tenemos que entender que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y el campo también", subrayó.

Dijo que se le está quitando "una limitación" que la Administración de Mauricio Macri "había puesto cuando el dólar estaba en la mitad de lo que hoy vale", con lo que no hay aumentos en "ninguna retención".

"No se están aumentando las retenciones, sino dejar en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy", declaró el presidente.

Fernández pidió también a los dirigentes agropecuarios que "no se inquieten porque las retenciones que hay son las que existen, no son otras".

El mandatario sostuvo que durante los últimos meses "toda la Argentina se indexó por la caída de la moneda, salvo las retenciones" y por eso "lo único que se hizo fue actualizar, en términos monetarios, las retenciones que ya existían".

Discusiones

"No estamos fijando nuevas retenciones. Cualquier cosa que se hiciera en ese sentido será objeto de discusión en una mesa de debate", insistió en alusión a un diálogo con entidades y representes de los sectores rurales afectados por la normativa.

"Solo tomo una decisión por la situación imperiosa que vivimos", aseguró.

Por otra parte, consultado por el fallo del juez Carlos Villafuerte de San Nicolás, que el viernes último procesó y embargó a los dirigentes de la Mesa de Enlace de 2008 por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes de tierra", sostuvo que "es una prueba más de la locura judicial argentina, y un disparate por donde se lo mire".

"Procesar a personas por lo que pasó en 2008 es un disparate donde se mire. Tuvieron 11 años para actuar y no lo hicieron. ¿Para qué actúan ahora si no es para disociarnos otra vez?", se preguntó.

Fernández señaló que le expresó su solidaridad a Eduardo Buzzi, entonces presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), uno de los procesados.

En el fallo judicial también quedaron procesados Mario Llambías, por entonces conductor de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente SRA y Fernando Gioino, ex presidente de Coninagro.

Por otra parte, Fernández anticipó ayer que la "ley de reordenamiento económico" que enviará al Congreso favorecerá con alivios fiscales a las pymes y al sector productivo.

Dijo que la doble indemnización que dispuso por decreto responde "la necesidad de poner un punto de arranque" y a la vez "parar con los despidos".

Apuntó que se darán "esperas y moratorias de las altísimas deudas fiscales y previsionales" que tienen las pequeñas y medianas empresas, que les significarán "una enorme ayuda para ponerse de pie".

Señaló que la imposición de la doble indemnización por 180 días fue un tema sobre el que discutió con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, a quien planteó "la necesidad de poner un punto de arranque, porque sino todo es mucho más complejo".

"Le expliqué (a Acevedo) que eran solo 180 días para dar inicio a la conversaciones y que los trabajadores no tengan la angustia de la posibilidad de perder un trabajo", explicó Fernández.

Asimismo, recordó que un año y medio atrás, el Congreso había votado una ley de doble indemnización luego vetada por el entonces presidente Mauricio Macri y que "desde ese momento hubo 120.000 nuevos despidos".

"Yo lo que planteé para llamar a mesa de acuerdo es que la parte más débil quede protegida, pedí que paremos los despidos", dijo Fernández.

"Estupideces"

"Cuando escucho a algunas personas que llama a tomar rutas para levantarse contra el gobierno marxista y todas las estupideces que dicen, lo que pido es que retomemos la serenidad", agregó.

Por otra parte, aseguró que "en la ley de reordenamiento económico" que están proponiendo, las pymes "se van a ver muy favorecidas, fundamentalmente en su trato impositivo", ya que dispondrán de "ventajas que suponen esperas y moratorias de las altísimas deudas fiscales y previsionales".

"Yo le pido a la pyme que no despida, a la vez que le doy ventajas para que su empresa crezca", apuntó.

Señaló que "a partir del miércoles" próximo comenzará a implementarse el plan nacional contra el hambre y que eso "va a reactivar sensiblemente la actividad en todo el país en lo relativo al consumo". "Todos esos sectores que producen se van a ver muy privilegiados", agregó Fernández, que aseguró estar trabajando en un programa económico "para que opere y sirva de modo que una cosa se ate con la otra".

