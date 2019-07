Fernández sumó el apoyo de sindicalistas de la CGT

respaldo. El candidato a presidente del Frente de Todos, ayer con jefes sindicales de la CGT en la sede de Upcn.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó ayer que "la Argentina no necesita una reforma laboral" sino "generar trabajo" y "hacer que la economía funcione", tras un almuerzo con la conducción de la CGT, de la que se llevó un "mayoritario respaldo" a su postulación.

Tras casi tres horas de reunión en la sede porteña de los estatales de Upcn, Alberto Fernández y uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), fueron portavoces del encuentro y aprovecharon el contacto con la prensa para cuestionar —del mismo modo que lo habían hecho rato antes en el almuerzo— la bandera de una reforma laboral que levanta el gobierno para "modernizar las relaciones laborales" en el país.

"La Argentina no necesita una reforma laboral. La Argentina necesita que la economía funcione", reiteró Fernández, quien se mostró menos tenso que días anteriores para responder a los periodistas; muchos de los cuales querían saber por qué no había sido de la partida su compañera de fórmula, la ex presidenta y actual candidata a vice, Cristina Kirchner. "Porque el candidato a presidente soy yo", manifestó cortante.

"El gran problema que tenemos es la parálisis de la economía nacional. No hay que hacer ninguna reforma laboral. Hay que volver a hacer que funcione la economía y generar trabajo, y eso se hace poniéndole plata en el bolsillo a la gente", remarcó el candidato presidencial del Frente de Todos, al condenar de antemano cualquier iniciativa que ponga en entredicho la actual normativa laboral.

Sobre el eventual apoyo de la CGT a su candidatura, Fernández se limitó a opinar que los dirigentes gremiales habían sido con él "muy generosos y explícitos", y le cedió la palabra a Daer, quien efectivamente manifestó su apoyo al candidato del Frente de Todos, al punto de llamarlo "el futuro presidente de los argentinos".

Acto seguido, Daer pasó en limpio cómo va el conteo de adhesiones en la CGT para las próximas elecciones presidenciales: "La mayoría de la conducción de la CGT respalda la candidatura de Alberto Fernández, excepto cuatro compañeros que están con (Roberto) Lavagna".

Consultado Daer sobre la posición que adoptará el sindicalismo en el caso de que Mauricio Macri sea reelecto e impulse la reforma laboral, el gremialista lanzó en reiteradas oportunidades: "Espero que el gobierno no continúe".

Por su parte, el otro secretario general de la CGT, Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio, descartó de plano una posible reunión de la central obrera con la fórmula de Juntos por el Cambio (Macri-Pichetto) porque "no nos podrían decir nada que esté a favor de los trabajadores. Mi gremio está a favor de Fernández-Fernández y yo hace años que trabajo con el Frente Renovador de Sergio Massa".

Luego, el secretario del sindicato de los encargados de edificio, Víctor Santa María (Suterh), kirchnerista y cercano a Fernández, manifestó: "En vista de los indicadores económicos actuales hace falta pensar la Argentina del futuro, pero el camino no es la reforma laboral, el camino es generar más empleo".

Entre los presentes, se destacaron además del anfitrión, el estatal Andrés Rodríguez (Upcn); Antonio Caló (UOM); Omar Maturano (La Fraternidad); Gerardo Martínez (Uocra); Rodolfo Daer (Alimentación); Juan Carlos Schmitd (Dragado); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Norberto Di Próspero (APL) y Roberto Fernández (UTA), entre otros.