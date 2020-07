Fernández: sembrar dudas sobre la muerte de Gutiérrez es "canallesco"

El jefe del Estado, Alberto Fernández, admitió ayer que observó "con estupor" la posición de Juntos por el Cambio (JxC) frente al crimen del empresario y ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez. Y consideró que "solamente insinuar" una vinculación de esa muerte con el gobierno nacional "es una actitud miserable" y "muy difícil de entender". Sin embargo, el macrismo reforzó su embestida contra la Casa Rosada.

En ese sentido, Patricia Bullrich —presidenta del PRO— cruzó a Fernández: "Usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Santiago Maldonado", el joven tatuador hallado muerto días después de una controvertida intervención de Gendarmería en Chubut, en 2017. Luego pidió nuevamente transparencia en la investigación del asesinato de Gutiérrez.

Por su parte, el presidente del radicalismo nacional, Alfredo Cornejo, aseveró respecto de lo ocurrido con el ex funcionario: "Hemos asistido a un crimen vinculado al poder kirchnerista".

Sin embargo, el ex presidente de la bancada de PRO en la Cámara de Diputados nacional Nicolás Massot se desmarcó de sus pares: dijo que "hay que evitar engrietar la Justicia". Incluso, pese a asegurar que respecto de Gutiérrez "no se puede afirmar ni descartar nada", instó a "darle tiempo" a la investigación.

Interrogantes

"Todos queremos saber qué ocurrió con Gutiérrez, quién lo mató, cuáles son los móviles, pero insinuar que eso fue por la causa de los cuadernos, y solamente insinuar que el gobierno puede estar involucrado, es realmente una actitud tan miserable que resulta muy difícil de entender", expresó Fernández.

Al respecto, consideró "canallesco" sembrar "dudas sobre la muerte" de Gutiérrez, "abrir la grieta y generar discordia en un momento en que todos la estamos pasando mal" por la pandemia de coronavirus.

"Pedimos que se esclarezca (el crimen) y que los responsables se hagan cargo, el resto es toda una fabulación de una parte de la oposición que no entiende lo que ocurre en la Argentina. Sí lo entienden los opositores que gobiernan, los otros tiran piedras y escriben ese tipo de cosas, carentes de toda responsabilidad", planteó.

Insistió con que no toda la oposición, sino ciertos dirigentes de Cambiemos, "inculpan y acusan con una facilidad que, por momentos, es espeluznante" y entendió que "a eso se suman los que quieren dividir".

"Vinimos a terminar con un tiempo de enfrentamientos, a terminar con la grieta, a hacer las cosas mejor de lo que las hicimos en su momento", expresó el presidente durante la entrevista.

Fernández se refirió, de ese modo, a un comunicado difundido el sábado pasado por los presidentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC), titulado "Un crimen de extrema gravedad institucional", en el que reclamaron el apartamiento de la investigación de la fiscal Natalia Mercado por su vínculo familiar con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Que se animen a firmar un documento sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco", expresó el primer mandatario y llamó a la "reflexión" a la dirigencia. "Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad", afirmó.

Gutiérrez fue encontrado asesinado y enterrado el sábado en una casa de El Calafate y, por el crimen, fueron detenidos cuatro sospechosos, uno de los cuales confesó el hecho ante la Justicia.

De acuerdo con los primeros resultados de los peritajes, el hombre presentaba golpes principalmente en la cabeza y un corte en el cuello.

"Si uno mira fríamente (el hecho), no sé quién se beneficia con la muerte de Gutiérrez. Porque lo que declaró (en la causa de los cuadernos) está firme y es válido, y no porque se murió esa declaración no vale", explicó Fernández. Luego recordó que el ex funcionario brindó testimonio "como imputado" en ese expediente.

En sintonía, el Partido Justicialista (PJ) tildó de "lamentable el papel de la oposición" por entender que se vale "de un hecho policial para sacar ventaja política", en alusión al pedido de JxC para que la investigación del crimen de Gutiérrez se realice en el ámbito de la Justicia nacional y no en Santa Cruz, donde fue cometido el hecho.

Denuncia penal contra JxC

La abogada Valeria Carreras denunció ayer penalmente por “intimidación e incitación a la violencia política” a las máximas autoridades de Juntos por el Cambio (JxC), que dijeron que el asesinato Fabián Gutiérrez “es un crimen de la mayor gravedad institucional”. Carreras es también abogada de la querella por la tragedia del submarino ARA San Juan.