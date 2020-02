Fernández se reunió con Cristina luego del cruce con el FMI

Tras el cruce con el FMI, el presidente Alberto Fernández desayunó ayer con la ex mandataria y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, un gesto que refuerza el alineamiento entre los dos líderes del Frente de Todos en la cuestión de la deuda. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunieron con los enviados del Fondo.

Fernández señaló ayer que "la primera deuda" que tienen los argentinos "es con el pueblo" y advirtió que ese problema "no se arregla quitándole derechos, sino dando más derechos" a la ciudadanía.

El jefe del Estado participó la inauguración de un nuevo edificio de la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur), en la provincia de Buenos Aires, donde afirmó: "Es un día de alegría, porque empecé a la mañana desayunando con Cristina (Fernández de Kirchner), repasando todo, seguí almorzando con colaboradores para ver como encarar los días que vienen".

En este marco, adelantó que a la tarde anunciaría en Casa de Gobierno el aumento para los jubilados y el acceso a medicamentos gratis. (Ver página 12)

Lo cierto es que la reunión entre Fernández y Cristina Kirchner es una muestra de cohesión entre ambos dirigentes luego de la polémica que protagonizaron con el vocero del FMI, Gerry Rice.

Esta semana, la ex presidenta reclamó al FMI una quita de la deuda argentina y denunció que el organismo multilateral violó sus propios estatutos, al prestar dólares que financiaron la fuga de capitales.

Desde Washington, el portavoz del organismo multilateral afirmó que "la quita no está permitida por los estatutos, y no sólo en el caso de la Argentina". "Puedo asegurarle a todos que no hubo violación de las reglas del FMI", respondió Rice a una consulta periodística.

Ayer por la mañana, entrevistado por una radio porteña, el primer mandatario argentino respaldó a su vice y evaluó que "la observación de Cristina (Fernández) es muy pertinente".

Reuniones con el FMI

En tanto, Guzmán recibió ayer a la tarde en el Palacio de Hacienda a la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozack, y por Luis Cubeddu, jefe de la misión para la Argentina.

Según señaló Economía en un comunicado el encuentro "se desarrolló en un clima constructivo" y forma parte de la ronda de consultas que los técnicos del organismo llevan adelante en el país para intercambiar opiniones con los funcionarios argentinos sobre el programa de sostenibilidad de la deuda.

La misión técnica del Fondo también se reunió ayer en el Ministerio de Desarrollo Productivo con su titular, Matías Kulfas. Desde el entorno del ministro informaron que "fue una reunión cordial; preguntaron lo habitual y dijeron que compartían la estrategia de estabilizar la economía para volver a un sendero de crecimiento".

El jueves por la noche los enviados del FMI se encontraron con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien les transmitió a los funcionarios que "no hay margen para un ajuste en la Argentina" ya que "la situación es muy crítica".

Entrevistado por una radio porteña, Arroyo aseguró que de parte del FMI "hubo comprensión".

La misión del FMI arribó a Buenos Aires el miércoles pasado y permanecerá en la Argentina hasta el próximo 19 de febrero, con el objetivo de interiorizarse sobre la actual situación económica y social del país y la marcha del programa económico que lleva adelante el gobierno.

Para la semana que viene están pautadas reuniones con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y con la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.