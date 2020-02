Fernández se reúne con Merkel, en otro capítulo de la gira europea

El presidente Alberto Fernández llegó a Berlín, donde tiene previsto reunirse hoy con con la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de la gira europea en busca de respaldo político para la renegociación de la deuda externa.

Las gestiones del mandatario argentino se iniciaron en El Vaticano, a partir de su encuentro privado con el papa Francisco, y en Roma, con las reuniones que mantuvo con su colega italiano, Sergio Matarella, y con el primer ministro de ese país, Giuseppe Conte.

Luego de la cita con Merkel, Fernández viajará el martes a Madrid para encontrarse con el presidente del gobierno e España, Pedro Sánchez, y luego se desplazará a París para almorzar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El encuentro entre Fernández y Merkel se desarrollará en la sede de la Cancillería Federal. De la reunión participará también el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se sumará hoy a la delegación oficial.

Acuerdo entre Mercosur y UE

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur estaría también en la mesa de diálogo. El tema se abordaría en un encuentro del canciller Felipe Solá con el ministro de Economía y Energía de Alemania, Peter Altmaier.

"No se trata de renegociar, porque no se puede. Pero hay informes públicos y privados que dicen que el acuerdo de libre comercio no serviría para crear empleo o reducir la pobreza", dijeron los portavoces de la delegación argentina.

Fernández también mantendrá encuentros con representantes de importantes empresas alemanas con inversiones en la Argentina, entre ellas Siemens, Bayer y el Grupo Volkswagen, a los que explicará los planes de su gobierno para reestructurar la deuda del país y reflotar la economía.

En plena gira europea en busca de apoyo político para renegociar la deuda externa con el FMI y acreedores privados, el mandatario sumó a su actividad reuniones con grandes empresarios, a algunos de los cuales recibirá en el hotel Regents, el búnker durante su estancia en la capital alemana.

En noviembre de 2019, el grupo Volkswagen anunció que había alcanzado una producción récord de 1,5 millón de unidades en su Centro Industrial de Pacheco -desde 1995, año en el que se inauguró la fábrica- y trasladó su compromiso de seguir desarrollando el plan que prevé el desembolso de 650 millones de dólares para modernización tecnológica e infraestructuras en sus plantas productivas.