Fernández promulgó la nueva ley de movilidad jubilatoria

Al inicio de su discurso, el primer mandatario celebró el hecho de que el primer decreto de 2021 esté dedicado a los jubilados y anunció que hoy estará publicado en el Boletín Oficial.

Fernández resaltó también que, desde el inicio de su gestión, el gobierno dejó en claro que su prioridad tendría como consigna “primero los últimos” y esa impronta se mantuvo durante “todo el año de pandemia”, por 2020.

El acto se realizó a pocos metros del mar, junto al Hotel 5 de la Unidad Turística ubicada a 20 kilómetros de Mar del Plata, luego de que el presidente y los funcionarios recorrieran las oficinas móviles de la Ansés.

“Decir «primero los últimos» es decir que vamos a ocuparnos, antes que nada, de los que peor están. Y en diciembre de 2019, entre los que peor estaban, eran los jubilados, que venían de tener una caída en sus ingreso reales del orden de 20 por ciento, rememoró Fernández.

En ese sentido, definió a la fórmula jubilatoria anterior como algo que “sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y que después nadie podía cumplir”.

Fernández insistió en que la realidad de los jubilados “es un problema muy presente” para su gestión y que, por eso, debía darle a la clase pasiva “la garantía de la movilidad de sus ingresos”.

“La verdad es que no inventamos nada, miramos en la historia reciente cuál fue la mejor fórmula para actualizar los ingresos, y esa mejor fórmula la volvimos a poner en vigencia”, sostuvo el jefe del Estado, en alusión al nuevo mecanismo, que replica el utilizado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Críticas

Al respecto, advirtió que quienes “se quejan” porque no se mantuvo la fórmula macrista “son los mismos que hicieron caer 20 por ciento el ingreso real de los jubilados”.

En cambio, contrastó el hecho de que la nueva ley es igual a la que hizo “crecer 20 por ciento su ingreso” a los jubilados, con el agregado de que ahora se aplicará el cálculo trimestralmente (y no cada seis meses) para que los trabajadores pasivos vean “mejorar” sus haberes “con mayor velocidad”.

“Es, sin duda, un esfuerzo fiscal importante, pero lo hacemos porque estamos convencidos de que el Estado debe reparar las inequidades que se han generado, y esta es una de ellas”, aseveró Fernández.

“Cuando dije que los jubilados no iban a perder más frente a la inflación, lo cumplí. Y cuando dije que no iban a pagar más los remedios que pagaban para poder atender su salud, lo he cumplido. Es la tranquilidad de saber que habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más”, agregó el presidente.

Asimismo, Fernández señaló: “El Estado está para ordenar, porque si dejamos todo en manos del mercado, el mercado no ordena, desordena. El mercado se rige generalmente por la ley de la selva, la ley del más fuerte”.

“Somos hombres y mujeres con igualdad de derechos, nadie tiene más derechos que otros”, agregó el primer mandatario al respecto.

En ese sentido, destacó que “los que más tienen deben ayudar a igualar la sociedad, porque nadie puede vivir en paz sabiendo que 44 por ciento de los argentinos vive en la pobreza”.

“¿Quién puede abrazar la causa política, conocer ese dato y quedarse tranquilo? Sólo un indecente puede quedarse tranquilo viendo esa realidad. Nosotros somos gente decente y eso nos preocupa, nos indigna, nos perturba y nos rebela”, apuntó. También pidió recurrir “como decía (el ex presidente) Raúl Alfonsín, a la ética y la solidaridad”.

Además, Fernández aprovechó el acto para felicitar a los empleados de la Ansés por el trabajo realizado: “Habla de que en el Estado hay gente como nosotros, ustedes, que entienden que hay que dignificar la vida del otro y no bajan los brazos ni siquiera en el verano”.

“Para nosotros, la Argentina es un a país muy desigual y, para equilibrarla, tenemos que redistribuir el ingreso de otro modo. Eso debemos hacerlo entre todas y todos, con toda la firmeza, sin agredir a nadie”, subrayó.

También graficó que “esto no es, como diría el Martín Fierro, para el mal de nadie sino para el bien de todos y para que vivamos en una sociedad de la que nos sintamos orgullosos”.

“Seguir haciéndose el distraído frente a las inequidades sólo nos hace cómplices de esa inequidades”, analizó el presidente.

En esa línea, sentenció: “Como es nuestro turno (de gobernar), porque la gente nos eligió, vamos a usarlo para empezar a cambiar la Argentina, para ponerla de pie y para que entre todos y todas empecemos a construir el país que nos merecemos”.