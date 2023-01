Fernández presentó el pedido de juicio político a la Corte Suprema

Luego de que once gobernadores firmaran este martes el documento impulsado por el jefe del Estado para iniciar juicio político contra el máximo tribunal, el presidente convocó a los diputados para entregarles personalmente el documento.

“Convoqué a Martínez y a Gaillard para entregarles el pedido de juicio político a miembros de la Corte que impulsamos con los gobernadores. Les pedí que inicien su pronto tratamiento legislativo”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

Se espera que el Ejecutivo convoque en las próximas horas a sesiones extraordinarias en el Congreso nacional para que se pueda tratar el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte.

En tanto, gobernadores, funcionarios y legisladores del FdT salieron a respaldar el pedido de juicio político.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, resaltó que “son escandalosos los chats entre (el estrecho colaborador de Horacio Rosatti) Silvio Robles y el ministro de Justicia y Seguridad porteño (de licencia), Marcelo D’Alessandro”.

En esas conversaciones, Robles le sugería a D’Alessandro estrategias que debía emplear el Gobierno porteño en el conflicto con la Nación por los fondos coparticipables.

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recordó que la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, denunció previamente a integrantes de la Corte y le pidió a la ex diputada nacional que “no tenga amnesia moral”.

Melella consideró que “la Corte y Rosatti tienen una adicción a Juntos por el Cambio (JxC)”.

“Si Rosatti quiere hacer política, que sea candidato. Hoy tenemos una Corte escandalosa, con un presidente que no puede seguir como si nada”, apuntó sobre las conversaciones que se filtraron y fueron publicadas por diferentes medios.

Asimismo, Melella sostuvo que en la reunión entre el jefe del Estado y gobernadores, “algunos no se sumaron por miedo”. Pero consideró que el poder real “si quiere, se los van a llevar puestos igual”.

El comunicado difundido por Presidencia impulsa de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte, bajo la acusación de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

El comunicado lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Melella.

En tanto, el diputado nacional y ex gobernador de San Juan José Luis Gioja aseveró que los mandatarios que apoyan el juicio a la Corte “defienden los recursos de sus provincias” y advirtió que quienes no lo hicieron “ponen otros intereses por delante de los de su gente”, en obvia referencia al sanjuanino, Sergio Uñac, quien no acompañó el pedido de jury a los supremos.

A su vez, en un documento, los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron la iniciativa consensuada y señalaron que el “mal desempeño” de los miembros de la Corte está fundamentado en la “flagrante inobservancia a la Constitución Nacional en que ha incurrido el máximo tribunal”.

Para el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky (FdT), “es un hecho importantísimo que el presidente haya tomado la determinación de iniciar el juicio político, más allá de lo que después depare el tratamiento”.

“Hay muchas cosas que en la ciudadanía tienen que conocerse y este proceso lo va a facilitar. Existe un aparato de Justicia en connivencia y subordinación permanente con el poder real”, denunció el gremialista, quien fustigó: “Rosatti, más que presidente de la Corte, es un jefe de la oposición”.

Próximos pasos

Por su parte, Gaillard aseguró que el proceso solicitado por el presidente a los integrantes de la Corte se llevará adelante “con mucha seriedad y transparencia”.

La titular de la comisión precisó que “no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes de la Corte” y aseguró que el proceso será llevado “de la mejor manera, con mucha seriedad y transparencia de cara a la sociedad”.

La diputada explicó que aún no hay una fecha de reunión de la comisión y que resta esperar “que ingrese el proyecto y se dicten el decreto (del Poder Ejecutivo) para convocar las sesiones extraordinarias, porque el Congreso está en receso”.

“Creería que esta semana se firmará el decreto para convocar a extraordinarias. Una vez que ocurra eso, podremos convocar a la comisión”, precisó.

Asimismo, Gaillard explicó que la comisión tratará el proyecto y “dictamina por simple mayoría si se abre la investigación”.

“Para votar el dictamen y comenzar a sesionar no es necesario el quórum en la comisión. De los 31 miembros se necesitan 16, sólo mayoría simple y con los votos del Frente de Todos es suficiente para avanzar”, apuntó.

En ese caso, comenzará la etapa probatoria, en la que se presentarán “pruebas documentales, testimoniales, inspecciones oculares” y otras evidencias.

“Se convoca al denunciado con toda la prueba para informarle su derecho de defensa. Allí se procede hacer el dictamen acusatorio de la procedencia o no de la acusación y se firma con simple mayoría”, añadió la legisladora.

En esa línea, explicó que después el proyecto va al recinto de la Cámara baja, donde “se requieren dos tercios de los presentes para avanzar en la acusación”, que, en caso de ser aprobada, irá al Senado, “donde se juzga” al acusado.