Fernández pidió disculpas por sus dichos sobre los militares

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que "nunca quiso causar el más mínimo dolor" a las víctimas del terrorismo de Estado y afirmó que "siempre" las va a acompañar "en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia", al aclarar sus dichos sobre "las inconductas" en las que habían incurrido "muchos oficiales" durante la última dictadura cívico militar.

"Días atrás, con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de nuestras Fuerzas Armadas habían surgido en democracia", señaló el presidente a través de un hilo de mensajes posteados en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El jefe del Estado recordó que, durante el discurso pronunciado el viernes pasado en Campo de Mayo, celebró "ese dato".

"De aquí en más, no deberemos analizar si alguno de nuestros oficiales participó de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que fueron parte del genocidio que padeció nuestra Patria entre 1976 y 1983", apuntó al repasar su alocución.

Y, en ese sentido, Fernández agregó: "Por eso dije que podíamos «dar vuelta la pagina». Entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado".

El presidente reconoció haber mencionado la palabra "inconductas" al referirse a muchos oficiales que, "en el pasado, fueron parte de ese perverso accionar", en referencia a los crímenes de lesa humanidad.

"Esas inconductas fueron delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas", subrayó el primer mandatario.

"He visto que mis palabras hirieron la sensibilidad de las víctimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mi solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables", sostuvo.

En esa línea, Fernández explicó que en los mensajes publicados en Twitter buscó formular una "aclaración frente al reproche que algunas víctimas de la dictadura" le hicieron.

"Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia", resaltó.

Compromiso

"A lo largo de mi vida, como hombre de Derecho que soy, siempre bregué porque impere la ley y el castigo como forma de reparar los delitos de lesa humanidad que se han cometido en perjuicio de los habitantes de nuestra Patria", aseveró Fernández.

Por último, el presidente aseguró que no quería "pasar por distraído frente a la queja justa" y que no deseaba que "un error" suyo "divida" a los argentinos.

Las palabras de Fernández, pronunciadas en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cosecharon críticas por parte de algunas personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

En ese sentido, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), consideró que, con esos dichos, Fernández había tenido una actitud "negacionista".