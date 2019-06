Fernández negó un avance de La Cámpora en el armado de listas

picante. "Me importa nada que sigan diciendo que soy un títere", afirmó.

picante. "Me importa nada que sigan diciendo que soy un títere", afirmó.

El precandidato a primer mandatario del Frente de Todos, Alberto Fernández, salió ayer al cruce de las especulaciones que sostienen que en el armado de listas de cara a las inminentes Paso La Cámpora influyó en las decisiones finales. Y afirmó que, si hubiese sido así, "Cristina (Kirchner) sería candidata a presidenta".

"Si las listas las hubiera decidido La Cámpora, Cristina sería candidata a presidenta", aseguró Fernández. El sábado pasado venció el plazo para la presentación de nóminas para las primarias del 11 de agosto próximo y las elecciones generales programadas para el 27 de octubre.

En ese marco, las listas que presentó el frente fueron cuestionadas por la fuerte presencia de referentes de La Cámpora en desmedro de otros provenientes justicialismo.

"Hay que saber lo que significa el cierre de una lista: es una de las cosas más horribles de la política. Y este era particularmente difícil porque estaban La Cámpora, el Partido Justicialista (PJ), Sergio Massa, los que antes habían salido del Frente Renovador (FR), Juan Grabois, el Movimiento Evita, Victoria Donda, el movimiento obrero y un sinfín de sectores", argumentó Fernández.

Al respecto, el precandidato advirtió que "hay un error de concepto sobre cómo se construyen las listas" y, en esa línea, sostuvo que "son discusiones de política territorial".

En ese sentido, recordó que habló con los gobernadores Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Uñac (San Juan) para analizar cómo armaban las listas, y destacó que ellos las confeccionan porque "son los representantes de esas provincias".

Roles

"Quiero que sea así, porque la Argentina es un país federal. No quiero súbditos que levanten la mano porque sí. Quiero debatir con ellos, no exigirles ni imponerles. El país está harto de eso y me importa nada que se gasten diciendo que soy un títere", agregó.

En tanto, Fernández visitará hoy Tucumán, donde desarrollará una amplia agenda de actividades, en clave de campaña, y se reunirá con el gobernador Juan Manzur.

Al respecto, Manzur explicó que el precandidato presidencial "vendrá a interiorizarse sobre el manejo de la provincia y sus economías regionales y visitará algunas industrias y fábricas".

Tiempo de revisión de grillas

Las listas de precandidatos para las Paso del 11 de agosto ingresaron ayer en el período de 48 horas dispuesto por ley para que las respectivas juntas partidarias avalen o impugnen la conformación de las nóminas, por lo que podrían darse cambios de último momento antes de la instancia de revisión final de la Dirección Nacional Electoral. Una vez cumplido ese plazo, las juntas electorales partidarias tendrán 24 horas más para presentar las listas ante los juzgados.