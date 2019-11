Fernández llegará mañana a México en su primer viaje como presidente electo

Alberto Fernández tendrá su primer viaje internacional como presidente electo. El destino: México. Aunque aún no se definió la agenda con precisión, sí se sabe que Fernández mantendrá un encuentro con el presidente de México, Andrés López Obrador.

De no mediar sorpresas, el futuro presidente de la Argentina partirá esta noche rumbo a México, donde mantendrá —se presume que el lunes— una reunión con López Obrador, encuentro que no tendrá carácter protocolar ya que Fernández todavía no tomó posesión del cargo.

De acuerdo a trascendidos, también en su agenda se tendrían contempladas reuniones con Alfonso Romo, jefe de Oficina de la Presidencia, y con el empresario Carlos Slim.

Fernández llegará mañana, a las 6.30, y será recibido por el embajador de la Argentina en México, Ezequiel Sabor.

De ese modo, Fernández cumplirá con la visita que había postergado durante su campaña electoral, ya que estaba programada luego de su gira por España en septiembre pasado.

Estará acompañado por el diputado nacional Felipe Solá y Santiago Cafiero, probable jefe de Gabinete.

El objetivo primordial de su visita es mostrar su decisión geopolítica de privilegiar a América latina, al margen de proponer relaciones internacionales con todos los estados de la comunidad global, señalaron en el entorno del presidente electo.

Tras las elecciones, el lunes, el presidente mexicano llamó por teléfono a Fernández y lo felicitó por su triunfo en las urnas. En esa conversación acordaron la visita.

"Felicité por teléfono al presidente electo la Argentina y a Evo Morales, presidente de Bolivia, quienes triunfaron en elecciones libres y democráticas en sus países", escribió en sus redes sociales el mandatario mexicano.

Aunque cuidadoso de interferir en cuestiones internas de otro país, López Obrador agregó: "No puedo opinar más de lo que cada país soberano debe asumir como política. En el caso de México, nosotros decidimos no continuar con la política neoliberal y estamos llevando un modelo distinto, de bienestar".

En tanto, el funcionario mexicano Maximiliano Reyes Zúgiña, secretario de Asuntos Latinoamericanos, ha viajó a la Argentina hace dos semanas para detallar la visita a México del ahora presidente electo.

En aquella reunión, Fernández y el enviado del presidente mexicano conversaron sobre la necesidad de establecer un vínculo estrecho entre ambos países, que incluyera una visión común sobre el futuro de América latina y una salida a la crisis de Venezuela acordada con toda la región, que excluyera a Estados Unidos.