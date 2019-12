Fernández llamó a la unidad y fijó como prioridad un plan contra el hambre

El presidente Alberto Fernández llamó ayer a la unidad de los argentinos para "superar los muros del rencor y el odio", propuso un plan integral para combatir el hambre y el desempleo, anunció la puesta en marcha de acuerdos básicos, además de una "reforma integral" del Poder Judicial y una renegociación de la deuda pública. "Vengo a poner a la Argentina de pie", definió.

Fernández trazó esos objetivos al brindar su primer discurso ante la Asamblea Legislativa como presidente de la Nación, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Un rato antes, recibió de Mauricio Macri los atributos del poder y se estrecharon en un abrazo. Ese gesto contrastó con el frío saludo con el que lo recibió Cristina (le dio la mano sin mirarlo) y el también gélido apretón de mano con Massa.

Culminada esa formalidad, y luego que en el recinto tronara la Marcha Peronista, el presidente pronunció su discurso con los lineamientos principales con los que iniciará su gestión.

En ese contexto, anunció los ejes para combatir el hambre, mejorar el sistema productivo, educativo y la Justicia, anunció que intervendrá la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y destinará los fondos reservados de ese organismo para el programa de alimentación para los sectores mas necesitados.

Ante el recinto de sesiones de la Cámara baja colmado de diputados y senadores, ministros de la Corte, empresarios, gobernadores, sindicalistas e invitados especiales, Fernández planteó la necesidad de lograr la unidad de los argentinos al señalar que "ha llegado la hora de abrazar al que piensa diferente".

"Quiero garantizar entre todos los argentinos, más allá de su ideología, la convivencia entre los disensos", expresó Fernández.

En ese sentido, pidió "ser capaces de convivir entre las diferencias" porque "nadie sobra en esta Nación ni por sus ideas ni por sus opiniones", para luego puntualizar que "apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando" por lo que instó a la población a "superar los muros del rencor y del odio".

Por otro lado, llamó a que "la Argentina unida le ponga freno a esta catástrofe social".

Al respecto, anunció que la primera medida de su gobierno será lanzar el "Plan Integral de Argentina contra el Hambre" porque, advirtió, "los marginados, necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa de una Nación que tiene que ser nuestra casa común".

"Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esta prioridad, el Plan Integral Argentina Contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso", adelantó.

Esto, remarcó, "nos exige reorientar prioridades en economía" y precisó que "la solidaridad en la emergencia tiene muchas caras".

"Las economías familiares se encuentran asfixiadas por los altos niveles de endeudamiento, a tasas usurarias y en algunos casos con esquemas de devoluciones diarias", alertó.

En esa misma línea, Fernández anunció que "en los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresarios y las diversas expresiones sociales, para la puesta en marcha de un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia, que constituyan el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía".

"Estaremos planteando en esta convocatoria una serie de medidas para restablecer los indispensables equilibrios macro-económicos, sociales y productivos para que la Argentina se encienda y pueda volver a caminar. Sabemos que estaremos transitando un sendero estrecho, complejo, desafiante, donde no hay lugar ni para los dogmas mágicos ni para las pujas sectarias”, añadió.

A lo largo de su discurso de casi una hora, Fernández se refirió a la deuda pública y señaló que “el gobierno que acaba de terminar su mandato dejó al país en situación de virtual default. Siento por momentos estar transitando el mismo laberinto que nos tocó a Néstor (Kirchner, el fallecido ex presidente) y a mí en 2003”.

Al respecto, agregó que no habrá pago de los compromisos externos “si no se crece porque para poder pagar hay que crecer primero”, tras lo cual señaló que “buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie”.

“El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”, advirtió y recordó que “el gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez”.

En unos de los pasajes más aplaudidos de su discurso, Fernández anunció una reforma judicial integral y condenó las “persecuciones indebidas y las detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban y silenciadas por cierta complacencia mediática”.

“Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial, se viola la Constitución y los principios más elementales del estado de derecho”, reflexionó, para luego anunciar que enviará al Congreso “un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

Por otra parte, aseguró que en su gobierno “vamos a atender la salud de los argentinos a través del Ministerio que alguna vez degradaron. La desatención que en estos años ha padecido la salud en Argentina está a la vista. Enfermedades que creíamos desterradas han vuelto a aparecer entre nosotros”.

El momento mas emotivo de su discurso fue cuando se comprometió con la política para erradicar la violencia de género y dijo que “Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. El Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación”

Luego de agradecer a sus padres, a la vicepresidenta Fernández de quien ponderó su “profunda generosidad y su visión estratégica”, y resaltar la memoria del ex presidente Néstor Kirchner, el flamante mandatario recordó una de las frases más tradicionales del ex presidente radical Raúl Alfonsín.

“Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de de manera ininterrumpida. Ese día quisiera demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón cuando decía que con «la democracia se come, se cura y se educa»”, acotó Fernández e instó a los argentinos: “Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha”.