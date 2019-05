El precandidato presidencial Alberto Fernández aseguró ayer que hay "un plan sistemático de mentir para incluir a Cristina (Kirchner)" en una trama de "corrupción" al sostener que la senadora nacional y ex mandataria, que lo acompaña en la fórmula, "podía no saber" sobre irregularidades en su gobierno.

"Definitivamente, podía no saber. Lo que hay es un plan sistemático de mentir para incluir a Cristina en un falso plan sistemático de corrupción", dijo el ex jefe de Gabinete.

"¿No llama la atención que los jueces dicen, Julián Ercolini a la cabeza, que Cristina debía saber lo que ocurría en el Estado pero, cuando llegó la hora de juzgar a Paolo Rocca, aseguraron que él no podía saber lo que ocurría en Techint?", agregó el postulante.

Fernández, a quien la senadora acompaña en la fórmula como candidata a vicepresidenta en las elecciones generales de octubre próximo, sostuvo que "así funciona la Justicia argentina".

"Yo lo digo y, de inmediato, dicen que amenazo jueces. Lo que les molesta es que deje al descubierto lo que hacen los magistrados y la complacencia de los grandes medios con esos jueces", apuntó el ex funcionario durante el primer mandato de Cristina (2007-2011), quien lo cesó en el cargo en 2008.

No obstante, Fernández admitió que se reunió con Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema. Aunque evitó revelar el contenido de sus charlas y sostuvo que hay una "confabulación mediática" en su contra.

La senadora y dos veces presidenta afronta actualmente un juicio por direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz (ver aparte), además de una decena de causas por presuntos casos de corrupción en los que hay varios acusados arrepentidos que la involucran en ilícitos, entre ellos Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner.

Sobre su compañera de fórmula, Fernández aseguró: "Puede ser altanera, soberbia y tener defectos que yo mismo le critiqué, pero ladrona no es".

Además, enfatizó que el comienzo de la campaña del presidente Mauricio Macri fue "sentar a la ex mandataria en el banquillo de los acusados".

En carrera

En tanto, Fernández lanzó su primer spot de campaña para las elecciones presidenciales, luego de compartir el sábado pasado el primer acto oficial en Merlo de la fórmula junto a Cristina.

El video compila las imágenes del acto que encabezó con el peronismo porteño, acompañado de Víctor Santa María, en la previa a la presentación de la fórmula en territorio bonaerense.

El encuentro en el microestadio de Ferro lo organizó Nuevo Espacio de Participación, la agrupación que responde a otro peronista porteño de ese grupo: Juan Manuel Olmos.

"A veces me dicen «sos igual a Kirchner». Mes llenan de orgullo cuando me dicen eso. No me afectan, me llenan de orgullo", sostiene Fernández.

Al respecto, el candidato hace una fuerte reivindicación de la figura de Néstor Kirchner, en respuesta a las críticas que lo comparan con el fallecido ex presidente.

Luego, en modo eslogan de campaña, asegura que la actualidad de la Argentina es muy parecida a la de 2003, cuando la gestión Kirchner recibió un país en "cenizas".

También señala que en diciembre, cuando se produzca el traspaso de poder, habrá "cuatro de cada diez argentinos" debajo de la línea de pobreza.