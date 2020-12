Fernández dijo que "nadie puede verse sorprendido" por su apoyo al aborto

"Nadie puede verse sorprendido porque yo hice campaña con esta idea", dijo en referencia al envío del proyecto de ley de interrupción del embarazo al Congreso, que se está debatiendo en la Cámara baja.

"Quise que antes que termine el año se de en la Argentina este debate que básicamente lo que intenta es resolver un problema de salud pública", dijo el mandatario respecto al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se estima que a la madrugada estará votando la Cámara de Diputados.

"No hay que dividir a la Argentina por sus convicciones religiosas, no tiene ningún sentido seguir negando la existencia del aborto. Hay una hipocresía contra la que yo me rebelo", planteó.

Agregó que lo que intenta es "darle la posibilidad a una mujer que en determinadas circunstancias, en modo temprano, pueda hacer un aborto" y dejó claro que "si se practica en los primeros tiempos del embarazo, no hay delito".

Además, dijo, el proyecto de ley busca "garantizar que la salud pública atienda" a esa mujer y recordó que ahora "el embarazo no necesita de intervención quirúrgica" porque el médico lo que hace es "suministrar una orden para un medicamento para que tome".