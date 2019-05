Fernández denunció "presiones"

Alberto Fernández, ahora hombre de confianza de Cristina Kirchner, acusó ayer al gobierno de Mauricio Macri de presionar al Poder Judicial, al tiempo que negó que la Corte haya querido dilatar el juicio contra la ex presidenta.

"La Corte nunca dijo que debía suspenderse el juicio. Pedir que le manden el expediente no supone suspender el juicio. En contra de lo que se ha dicho y repetido en las últimas horas,la posibilidad de que el juicio se suspenda tiene que ver con que hay recursos pendientes de resolución y eso es algo que debe resolver el tribunal, no la Corte", dijo Fernández.

"Lo que pasó no es una marcha atrás de la Corte. Es una aclaración porque todos se volvieron locos, porque los que interpretan no saben nada de derecho procesal", completó.Por otro lado, Fernández rechazó que la última decisión de la Corte se explique por la "presión social" posterior al pedido que el martes le había hecho al tribunal que llevará adelante el juicio. "¿Quién genera presión social? Eso es un invento. Acá presiona el ministro (de Justicia, Germán) Garavano, presiona (la titular de la Oficina Anticorrupción) Laura Alonso. Es un escándalo", descargó.También advirtió que el juicio que comenzará el martes próximo "es muy débil, por lo menos en lo que respecta a Cristina" y que para la ex presidenta "va a ser muy fácil defenderse".