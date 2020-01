Fernández confía en llegar a un punto de acuerdo con el "nuevo Fondo"

El presidente Alberto Fernández dijo que aspira a "llegar a un punto de acuerdo" con la nueva conducción del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se mostró confiado en que esa negociación le otorgue a la Argentina "tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar" los compromisos de deuda. También aseguró que en el primer mes de gestión se ha "encarrilado la economía en el buen sendero".

"Las cosas un poco han cambiado en el Fondo, por eso tengo el íntimo deseo de que esta percepción mía sea correcta y que finalmente con la nueva conducción del Fondo podamos llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar", sostuvo Fernández en una nota con el periodista Horacio Verbitsky, en el portal "El cohete a la Luna".

Dijo que el FMI vio "de muy buen modo la idea del control de precios, el pacto social y los acuerdos salariales". Es decir, que consideró el plan del gobierno como "un punto de arranque esencial para ordenar la economía".

"En épocas de Christine Lagarde no hubieran visto con simpatía esto, hemos tenido un buen inicio, pero queda mucho por delante y la verdad es que trato de hablar poco del tema Fondo y negociación, justamente porque es una negociación y no hay que mostrar las cartas", agregó.

"Tenemos que entender que s estamos en la situación en la que estamos, esencialmente por culpa del gobierno anterior, pero con un partícipe necesario que se llama Fondo Monetario Internacional", sostuvo.

Y remarcó: "El Fondo tiene responsabilidad en todo lo que ha pasado y todos son conscientes de que la Argentina en la situación en la que está difícilmente pueda cumplir sus obligaciones".

En ese sentido, consideró que la nueva titular del organismo, Kristalina Georgieva, "tiene una mirada, o pretende imponer una mirada más innovadora al Fondo Monetario". Y enfatizó: "Yo tengo el deseo, la aspiración de que este nuevo Fondo admita lo que el Fondo anterior hizo".

"No es como dice Christine Lagarde, que Argentina es un país que siempre tiene problemas", protestó Fernández. Recordó, en cambio, que bajo la anterior conducción, el organismo puso plata para sostener al gobierno de Macri. "Financiaron una campaña política a costa de todos los argentinos cuando el mercado había dicho que le prestaba más a ese gobierno, porque no iba a devolver la plata".

Respecto de la actividad económica, subrayó que la tasa de interés que fija el Banco Central "viene bajando sostenidamente", y acumula un retroceso de once puntos en las últimas tres semanas. Bajó desde el 63 por ciento anual al 52 por ciento.

Adelantó que, la semana próxima, el Central va a reglamentar un plazo fijo ajustado por UVA, con una tasa al 50 por ciento anual, para un cortísimo plazo de siete días. "El Banco Central está coordinando ese descenso con el Ministerio de Economía y desactivando para febrero el sistema de pases que estaba armado con los fondos del money market", agregó.

También resaltó la decisión del organismo monetario de flexibilizar las tasas de encaje para aquellas entidades financieras que otorguen financiaciones a pymes a una tasa del 40 por ciento: "Una baja enorme, de más de 25 puntos respecto de diciembre", ponderó.

Por otro lado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el gobierno no improvisará en la relación con el FMI, como lo hizo la gestión de Mauricio Macri. Cafiero reseñó que la administración de Cambiemos informó varias veces "metas de inflación que después no se daban" y hasta anunció "tres veces" el acuerdo con el Fondo.

En una entrevista que publicó ayer el portal Infobae, Cafiero dijo que el gobierno será cauteloso en la comunicación. "Si no recuperamos prestigio se pierde credibilidad, si no tenemos credibilidad no podemos negociar en buenas condiciones", reflexionó.

Además, planteó que el proyecto económico "tiene diferentes aristas: la deuda social, la deuda interna, la deuda externa, la estabilización macroeconómica, todas variables que deben encontrar un ecosistema de equilibrio".

Cafiero resaltó que la negociación de deuda debe cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, que contemple la generación de empleo, el desarrollo, la industria local, se promueva también la distribución de la riqueza y las economías regionales.

"Nosotros estamos avanzando con las negociaciones, las está llevando a cabo el equipo de Economía, de Martín Guzmán, y eso tiene sus tiempos", señaló.

