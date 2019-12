"El riesgo de default es muy alto", dijo ayer Alberto Fernández a horas de asumir como presidente, y agregó: "El Estado nacional está impedido de poder pagar a término".

Fernández realizó las declaraciones en una entrevista en el programa "Va de vuelta" que se transmite por Radio Nacional, donde también se refirió al rol de su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner , en el armado del gabinete.

Pero sin dudas la delicada situación económica con la que asumirá aparece en el foco de sus preocupaciones. "La locomotora que iba directo al precipicio va a parar. Se trata de poner en marcha una economía que está muy, muy lastimada. Lo que la gente va a advertir es que va a cambiar el rumbo", subrayó. "Es una gestión que no ha dejado en pie a nadie. Nadie ha ganado. Los bancos dejaron de ser bancos. Los grandes ganadores son los amigos del presidente", criticó.

"Los mercados pensaban que si ganábamos nosotros venía ese populismo chavista del que hablaba (Mauricio) Macri. La culpa es de Macri por haber mentido —advirtió—. Nosotros no somos eso. La verdad es que lo único que vieron los mercados es lo que es evidente, que el Estado nacional argentino está impedido de poder pagar en tiempo y forma, y el riesgo de default es muy alto, de hecho Macri lo ha declarado el día que habló del reperfilamiento".

Y señaló: "Está claro que el gobierno puso el cepo que puso porque se gastó todos los dólares. En ese estado de cosas es muy difícil dejar abierta la compra de dólares porque no los hay", continuó en referencia al panorama económico.

Respecto de la conformación del gabinete y el rol de CFK en ese armado señaló que "Cristina nunca vetó a nadie", afirmación que brindó como respuesta la consulta sobre si su vicepresidenta se había negado a que Guillermo Nielsen ocupara el Ministerio de Economía, como había trascendido.

"El armado del gabinete fue nombre tras nombre —explicó—. En algún momento le dije a Cristina qué le parecía tal y en otro momento ella me dijo «¿Qué te parece tal?». Es un gabinete en el que todos tienen vínculo conmigo".

Fernández sumó a algunos nombres a su equipo de colaboradores. Así confirmó a Francisco Meritello en la Secretaría de Medios; Rosario Lufrano, en RTA, y Bernarda Llorente, en la agencia Télam. Agregó al abogado Carlos Cruz —"especialista en delitos económicos", resaltó— en la Unidad de Información Financiera, que reemplazará a Mariano Federici. No quiso dar, sin embargo, el nombre del futuro titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): "Todavía no lo voy a anunciar, es un área que no ha funcionado bien".

Ayer integrantes de su gabinete se reunieron con ministros salientes como adelanto del traspaso, tal como se había acordado con anterioridad. Así el próximo ministro de Economía, Martín Guzmán, se encontró con el saliente Hernán Lacunza.

De acuerdo a la comunicación oficial, Guzmán consideró como "valioso" al encuentro en el que el ministro Lacunza "se puso a disposición y contrastamos puntos de vista sobre la situación de la economía. Tuvimos un diálogo abierto del tipo que necesitamos para unir a Argentina y ponerla de pie", consideró.