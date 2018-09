Fein: "Lo llamaría a Macri para decirle que no se encierre, pero no creo que me atienda"

La intendenta Mónica Fein criticó la política de ajuste anunciada por el gobierno de Mauricio Macri para alcanzar el déficit fiscal cero en 2019 y con un dejo de ironía deslizó: "Lo llamaría al presidente para decirle que no se encierre, pero no creo que me atienda".

La mandataria municipal, que ayer se reunió con el gabinete social del municipio para analizar los recortes anunciados por el gobierno en áreas esenciales como Salud y Educación, aseguró que la quita de subsidios al transporte impactará en el bolsillo de los rosarinos.

Consultada sobre cómo afectará la puesta en marcha del nuevo sistema de colectivos en la ciudad, dijo: "Vamos a avanzar en el sistema de transporte lo que podamos avanzar. El largo del paso será lo que podamos dar".

"Lo llamaría al presidente para que convoque al diálogo y deje de encerrarse con el grupo de Cambiemos, pero no creo que me atienda. La verdad no me ha atendido nunca".

No obstante, ensayó una explicación sobre los alcances de las medidas de ajuste planteadas por la administración de Macri para el transporte público. "Cuando ellos (el gobierno) plantean que se retiran, porque traspasan el tema de los subsidios, no es así, se van, no hay un peso más para el subsidio de transporte", señaló.

"Una parte de lo que nos cobran cada vez que cargamos combustible se lo queda la Nación y no lo redistribuye. Si llevamos los costos a la tarifa, sería algo imposible de pagar para una persona que va a trabajar", añadió.

Asimismo, sugirió que enviará cartas a los legisladores santafesinos "para que se pueda debatir qué se hace con el sistema de transporte en el interior" y afirmó que no hacerlo le parece "algo irresponsable, como lo que hicieron con el Fondo Sojero".

"Tanto criticamos al anterior gobierno nacional, que queríamos previsibilidad, pero nunca pensé que alguien en la mitad de un Presupuesto me retirara un recurso aprobado por el Presupuesto nacional y por el provincial", señaló Fein en declaraciones al programa "Los días contados", que se emite por Canal 5.

Consultada sobre si la degradación del Ministerio de Salud al rango de Secretaría provocará que se reduzca el presupuesto y que se genere una mayor demanda social, comentó: "Es grave conceptualmente pero además ayer hicimos una reunión con el gabinete social y planteamos que en Nación nadie contesta el teléfono. Este cambio que parece formal y que es un mal mensaje, también produce cambios en programas estratégicos como tratamientos contra el sida".

Fein destacó que mantuvo reuniones con la ministra de Salud provincial, Andrea Uboldi, y el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, y coincidieron en que "es necesario que se hable con los legisladores, los gobernadores y todos los que tienen responsabilidad gubernamental para plantear que el recorte no se haga en áreas vitales como Educación y Salud, esenciales para la vida cotidiana".

Por último, Fein planteó que es necesario que la administración central tenga en cuenta a la ciudad de Rosario. "Lo llamaría al presidente para que convoque al diálogo y deje de encerrarse con el grupo de Cambiemos, pero no creo que me atienda", disparó mordaz la intendenta, y concluyó: "La verdad es que no me ha atendido nunca. Rosario es una ciudad de un millón de habitantes y nunca nos han convocado para discutir ni el Pacto Fiscal. Hemos ido a presentar proyectos, a dialogar, pero nunca nos convocaron. Con esto de la quita de los subsidios al transporte deberían hacerlo".