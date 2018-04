Fein afirmó que "es grave que cualquier partido político sea intervenido por la Justicia"

a resolución de la jueza federal María Servini de intervenir al Partido Justicialista. "Me parece grave que cualquier partido político sea intervenido. Es parte de la democracia el libre funcionamiento de las instituciones. Me parece grave cuando un partido como el Justicialista, tan histórico en la vida política argentina, es intervenido cuando, en todo caso, está en un debate interno", afirmó la intendenta Mónica Fein acerca de l





Fein formuló declaraciones a la prensa luego de participar en el acto de presentación del sistema integral de orientación, formación e impulso al empleo y emprendedores que se realizó esta mañana en el Galpón de la Juventud.









En ese lugar, la titular del Departamento Ejecutivo Municipal fue consultada sobre el polémico fallo de la jueza Cubría que determinó la intervención del PJ y el nombramiento del gremialista Luis Barrionuevo como interventor.





Fein dijo estar convencida "de acompañar los debates de los partidos políticos para que regularicen su situación. Nunca el camino es una intervención desde el Poder Judicial. Las áreas judiciales como hoy tenemos, sospechadas de ser muy permeables a las influencias políticas, poco aportan a construir una democracia más real".









La mandataria local opinó que la intervención judicial al Partido Justicialista "no aporta a la democracia. La democracia necesita partidos políticos normalizados y no es la Justicia la que los va a normalizar. Y menos esta Justicia, que en sus distintos niveles no tiene la confianza de la ciudadanía de que no esté influenciada por motivos políticos".