La intendenta de Rosario, Mónica Fein, se sumó ayer a las críticas del gobernador Miguel Lifschitz a la decisión de su par de Santa Fe, José Corral, quien congeló los sueldos de sus funcionarios políticos y le reclamó a la provincia que haga lo propio. "También se puede ser austero no haciendo campañas personales con la plata del Estado", disparó la jefa del Palacio de los Leones. Por su parte, el radical afín a Cambiemos aseguró no entender "por qué se enoja" la socialista y por qué lo agrede "por ser austero".

Durante el acto de apertura de sobres de las obras en el Bosque de los Constituyentes, Fein arremetió contra Corral. "Ser austero significa ser serios a la hora de no usar los dineros públicos para campañas personales", señaló.

La socialista también destacó que las medidas de austeridad hay que hacerlas en el marco de un proceso similar al que lleva adelante el Frente Progresista (FPCyS), tanto en la Intendencia de Rosario como en la Casa Gris. "Está bien que todos los que pensamos que hay que dar el ejemplo tengamos que hacerlo", subrayó.

"Las medidas de austeridad no hay que informarlas con grandes anuncios sino hacerlas, porque hay gente que la está pasando mal. Lo tenemos que hacer en sintonía con lo que le ocurre a la sociedad", reflexionó la intendenta.

Fein puso como ejemplo las medidas de austeridad adoptadas en la Municipalidad de Rosario: "No tenemos viáticos, no utilizamos clase ejecutiva de ningún avión, no hay recursos para viajes de los funcionarios y hemos reducido, incluso, las horas de los autos contratados para que cada uno vaya en su propio vehículo".

Interrogantes

A su turno, Corral se mostró sorprendido por las críticas de Fein. "No sé por qué se enoja y por qué me agrede. Lo que decimos es que debemos ser austeros y, por eso, aplicamos esta medida de congelar los suelos de los funcionarios políticos. Debemos dar el ejemplo", indicó.

"Además, no es una resolución mía sino que está el respaldo del Concejo Municipal santafesino. Es el momento de tomar decisiones y, con medidas como esta, ahorraremos unos 9 millones de pesos", precisó el intendente.

En esa línea, Corral recordó lo que viene ocurriendo en su municipio: "También eliminamos la cuota del alumbrado público, redujimos un cargo en la boleta de gas y congelamos la tarifa del transporte urbano de pasajeros hasta diciembre próximo. Y estamos en un proceso agresivo de dejar de usar papel, que nos permitirá un ahorro de 5 millones de pesos".

Tras reconocer que mantiene diálogo permanente con Fein, el radical dijo que le gustaría trabajar junto a ella en el reclamo por el Fondo de Obras Menores, "del que Rosario y Santa Fe están excluidos".

Por último, aludió a las declaraciones de Lifschitz, quien acerca de la decisión de Corral de congelar salarios políticos había afirmado el lunes pasado: "Creo en las políticas de austeridad pero no en la demagogia".

"Me pregunto cuáles son las medidas de austeridad de la provincia", inquirió el radical.