El vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, participó este lunes de la convención nacional del radicalismo (UCR) que se realiza en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno de Mauricio Macri y la decisión anticipada de su partido de continuar dentro de Cambiemos.

"Por más que lo queramos maquillar, Cambiemos es un cadáver que ya tiene mal olor", fue la dura frase con la que Fascendini cerró su alocución como convencional por el radicalismo santafesino y llamó a la reflexión a sus pares, además de adelantar su voto negativo a seguir formando parte de Cambiemos.

Fascendini pidió debatir no solo lo que pasó sino el futuro del centenario partido. Recordó que los convencionales santafesinos fueron los que en Gualeguaychú, en 2015, objetaron la composición de Cambiemos.

"Todos combatimos al kirchnerismo, al autoritarismo que significó ese populismo autoritario y corrupto. Pero no queremos estar en un lugar donde la exclusión es la palabra del día, donde nos están llevando definitivamente a un programa neoliberal que está dejando cada vez más gente afuera del sistema y perdemos fuerza frente a nuestro propio electorado. Si no miremos los resultados de las últimas elecciones. Diez provincias perdiendo los radicales, porque los radicales cargamos con las pérdidas y no con los beneficios de llevar adelante el gobierno", criticó.

"Este es un gobierno socialista al revés, solo los beneficios son para los que conducen este proceso, que es el PRO, y los radicales pagamos los costos", continuó.

Luego sostuvo: "Venimos a decirles claramente que no estamos de acuerdo con este documento que vamos a votar por la negativa. Creemos que la alternativa es formar un nuevo frente mucho más amplio, pero con ideas fundamentales".

En otro tramo de su discurso se negó a que mencionen a Raúl Alfonsín como si hubiese avalado la conformación de Cambiemos. "Les pido a quienes van a votar esta posición (por la continuidad de la UCR en Cambiemos) que no lo mencionen porque seguramente esto va a llevar a nuestro partido a tener que trabajar fuertemente para recuperar la pérdida que vamos a sufrir. Porque, les auguro hoy, va a ser importante la derrota que vamos a sufrir y la vamos a pagar los radicales", aseguró.

"Los que no estamos de acuerdo –advirtió– nos vamos a quedar en la reserva para desde lo que quede volver a reconstruir a este partido pero sobre las bases, las ideas y el proyecto que siempre hemos defendido. La Unión Cívica Radical es un partido popular, un partido por la causa de los desposeídos. No vino para ser la causa de los que están representando al gobierno que cada vez generan más desposeídos".

En contraposición, Fascendini exhibió lo que sucede en Santa Fe con la UCR y que, entiende, es el camino a seguir para encontrar una alternativa nacional para el partido. "Hoy en Santa Fe ganamos distintas elecciones y podemos decir que cumplimos con el programa radical porque tenemos la mejor salud pública del país, cinco nuevos hospitales, 100 centros de atención primaria de la salud, 220 mil metros cuadrados, son 22 manzanas cubiertas; en educación, 250 escuelas, programa vuelvo a estudiar. Esto es un programa que tiene que ver con el progresismo, con la posibilidad del ascenso social, de la igualdad de oportunidades", afirmó.

Luego se preguntó: "Qué igualdad de oportunidades estamos generando en un gobierno cuando cada día tenemos más empresas que se funden, que tenemos (tasas de) intereses al 70%, que tenemos inestabilidad cambiaria, que no logran controlar la inflación, que condenamos a nuestros jubilados. ¿Tiene algo que ver esto con la Unión Cívica Radical?"

Por último, les pidió a los convencionales que reflexionen para reconstruir el partido y sentenció: "Por más que lo queramos maquillar, Cambiemos es un cadáver que ya tiene mal olor".