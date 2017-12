Facundo Moyano reveló cómo sería su cuenta de Tinder

El diputado nacional y dirigente gremial Facundo Moyano está en pareja con Nicole Neumann. Sin embargo, se prestó al juego del programa "Tiene la palabra" y reveló cómo sería su perfil de Tinder si lo tuviera.

El diputado contó que no está en esa red social para buscar citas y aseguró que nunca fue parte. "Pondría 'simpático, algo tímido, deportista'", dijo sobre las características que pondría en su Tinder. Dijo que no agregaría que es diputado. "No garpa eso", agregó.

"Busco chicas graciosas... y rubias", dijo Moyano, en referencia a su novia Nicole.

Facundo Moyano