El abogado Gustavo Feldman, quien defendió a César Milani hasta diciembre pasado, escribió un libro para insistir en su inocencia e instalar en la opinión pública la teoría de que el proceso judicial tiene intencionalidad política y "es una respuesta a su desempeño como jefe del Ejército durante el período kirchnerista".

El viernes próximo, el Tribunal Oral Federal de La Rioja dictará sentencia en el juicio que se le sigue a Milani, al ex teniente primero Alberto Solano Santacroce, al magistrado juez Roberto Catalán y otros ocho imputados por crímenes cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar.

Adelantándose a la que muy probablemente se constituya como la primera condena que reciba por delitos de lesa humanidad, el entorno del ex jefe castrense trazó una ofensiva por fuera de la Justicia.

En el libro "Castigo sin crimen", Feldman relativiza las pruebas que acreditan las denuncias sobre la responsabilidad de Milani en el secuestro y detención del dirigente Pedro Olivera y su hijo Ramón, ocurridos en marzo de 1977, en La Rioja.

El abogado, además, vincula el juicio con la coyuntura política, pese a que las denuncias adquirieron notoriedad en 2013, en pleno gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Senado nacional debía tratar el ascenso del entonces jefe militar.

Incluso, dos años antes del cambio de gobierno, también quedaron al descubierto las denuncias que ligan a Milani a la desaparición del conscripto Alberto Ledo (por ese caso enfrentará otro juicio oral, a partir de septiembre, en Tucumán).

Feldman no continuó ejerciendo la defensa de Milani en el juicio oral de La Rioja por no poder alejarse de la atención de su estudio jurídico rosarino, aunque mantiene contacto permanente con el ex jefe del Ejército. Y contó que decidió publicar el libro "para responder las imputaciones y dejar constancia de su inocencia".

Al respecto, el letrado enfatizó que "se le atribuye a Milani un rol protagónico en los hechos, cuando apenas había egresado dos meses antes del Colegio Militar como subteniente".

En ese sentido, advirtió que "es el único caso en que se coloca al oficial de más baja jerarquía al mando de un grupo de tareas interfuerzas".

El abogado objeta la valoración concluyente de las pruebas testimoniales y sus afirmaciones contrastan con los criterios de las querellas (los hijos de Olivera y las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja), que pidieron una condena de 20 y 18 años de prisión, respectivamente.

El jueves se conocerá el alegato y el pedido de condena de la fiscalía, en el marco del juicio. Al respecto, Feldman indicó que Pedro Olivera, el principal damnificado (murió en 1999), nunca incriminó personalmente a Milani durante los 18 años que sobrevivió a los hechos.

"Fue su hijo, años después, el que lo involucró, aunque sin identificarlo por su nombre", rememoró.

Acerca de la desaparición del soldado Ledo, a quien se intentó pasar por desertor en un acta fraguada que lleva la firma de Milani, la defensa del militar argumenta que el documento no es original sino una fotocopia.

