"Esto es tan horrible que ni los ortodoxos lo defienden"

"Esto es tan horrible que ni los economistas ortodoxos los defienden", dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación de su libro, "Sincerametne", en Mendoza. La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos criticó una vez más la política económica del gobierno de Mauricio Macri y en ese macro pidió: "No se dejen maltratar más por nadie".

CFK presentó su libro en el Centro de Congresos en el Parque Agnesi del departamento mendocino de San Martín. La actividad significó también el respaldo a la postulación Anabel Fernández Sagasti a la gobernación de la provincia.

Un escenario compartido con el periodista Marcelo Figueras permitió un diálogo, donde algunos párrafos de la publicación sirvieron de excusa para hablar de la actualidad.

Tras las ideas y vueltas en torno a sus dichos sobre segundas marcas, Cristina volvió sobre la cuestión y repasó los precios de 2015, con el programa Precios Cuidados. "¿Se acuerdan del asado?", preguntó y exhibió una nota periodística donde se anunciaba el kilo a 49.5 pesos. Y en ese marco destacó que el programa bajo su gobierno incluía primeras marcas. "Ellos vuelven con Precios Cuidados pero lo llaman Precios Esenciales, quizá por aquello de lo esencial es invisible a los ojos. El crecimiento es invisible, hasta la comida es invisible, todo es invisible con esta gente", dijo. Y se preguntó por qué el oficialismo "sale a militar el ajuste. ¿Qué tiene de malo que la gente aspire a más?", reforzó.

"No creo que se puedan aguantar cuatro años más de estas políticas y de este maltrato. La gente no puede tolerar más ajuste, aumentos de precios y tarifas", señaló la ex presidenta. Y con ironía disparó: "Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela".

La compañera de fórmula de Alberto Fernández advirtió que desde el gobierno "han podido convencer a algunos que se pagaba poco de tarifas y sin embargo los más ricos que tienen miles de millones de dólares dicen que pagan mucho de impuestos". Refirió a la aplicación en el país de una suerte de experimento por el cual "las tarifas son en dólares al igual que los peajes mientras que bajan impuestos a los ricos", pero dijo estar "esperanzada" en aquella gente que defiende lo que ha logrado.

"Les dejamos un país desendeudado y dejaron el país en crisis. A veces dudo de si lo chocaron o vinieron en realidad a hacer esto que hicieron", reflexionó.

La ex mandataria se refirió también a las declaraciones del economista Guillermo Calvo, un prestigioso economista que criticó la gestión de Mauricio Macri.

Calvo opinó en esa entrevista que "de repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país" porque "curiosamente va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo".

Por eso CFK, comentó: "Con Alberto (Fernández) hablamos de las declaraciones de Calvo, que me sorprendieron. Esto es tan horrible que ni los economistas ortodoxos lo defienden. Esto revela el grado de deterioro que debe tener el gobierno".