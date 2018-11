"Omar Perotti es uno de esos personajes acomodaticios de la política que debemos dejar atrás. Tuvo asistencia perfecta en todos los fracasos de este país", expresó Estévez, quien consideró al dirigente peronista "un saltimbanqui de la política, sin nada nuevo para ofrecerle a Santa Fe".

Estévez destacó que las consideraciones de Perotti "expresan su demagogia y oportunismo, lo cual no sorprende ya que estuvo con todos, o sea que no está con nadie: fue menemista, kirchnerista, defendió al campo y luego se arrepintió; especuló con su posición sobre el aborto y no se la jugó por ninguna de las dos, con lo cual avala que el aborto sea ilegal".

"En definitiva -agregó-, se desconoce la verdadera vocación de alguien que pretende ser gobernador y a lo largo de su vida política demostró no tener nada nuevo para ofrecerle a la provincia".

El referente socialista fue taxativo: "Ataca al socialismo apelando a una campaña sucia y procurando adhesión de manera engañosa con uno de los peores flagelos que tenemos como sociedad, como lo es el narcotráfico, que no es de Rosario ni de Santa Fe ni de Argentina, sino mundial. En ese carácter esta problemática exige que toda la gente de buena fe aporte soluciones y no miserablemente intente sacar un rédito como hace Perotti".



El socialista recordó que el exintendente de Rafaela "fue parte de todos los procesos políticos que le hicieron mal a la Argentina. En la década del '90 estuvo muy activo, es un menemista más que ahora quiere echar culpas sin responsabilizarse de nada".

En ese sentido dio como ejemplo que Omar Perotti fue responsable de la entonces "comisión normalizadora", la cual entregó con su firma el banco público a los hermanos Rhom, procesados por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y por fuga de capitales durante el corralito en 2001. "Que explique eso primero, que explique los 10 años de Menem que dejaron más de un 20 por ciento de desempleo en Santa Fe", disparó Estévez.



"¿Por qué no explica cómo penetró el narcotráfico en la Argentina de la mano de sus socio político Menem y los barones del conurbano? Que además haga memoria y nos cuente de los bolsos de José López y su relación con Julio De Vido, que manejó desde la Casa Rosada su campaña a gobernador en 2015", solicitó el secretario general del Partido Socialista.



"Se nota que ya está en campaña, ya ni se acuerda que fue macrista hasta que empezó a caer la economía. Perotti se muestra como un demagogo que en nombre de su candidatura y de su ambición personal es capaz de cualquier cosa", finalizó Estévez.