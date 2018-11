Estévez: "Perotti es un personaje demagogo y oportunista"

"Omar Perotti es uno de esos personajes acomodaticios de la política que debemos dejar atrás. Tuvo asistencia perfecta en todos los fracasos de este país", expresó el secretario general del Partido Socialista (PS) de Santa Fe, Enrique Estévez, en respuesta a declaraciones del senador del PJ, quien responsabilizó al socialismo por el avance del narcotráfico en la provincia.

Según Estévez, las consideraciones de Perotti "expresan su demagogia y oportunismo, lo que no sorprende ya que estuvo con todos, o sea que no está con nadie: fue menemista, kirchnerista, defendió al campo y luego se arrepintió; especuló con su posición sobre el aborto y no se la jugó por ninguna de las dos, con lo cual avala que el aborto sea ilegal. Se desconoce la verdadera vocación de alguien que pretende ser gobernador y a lo largo de su vida política demostró no tener nada nuevo para ofrecerle a la provincia".

El referente socialista fue taxativo: "Ataca al socialismo apelando a una campaña sucia y procurando adhesión de manera engañosa con uno de los peores flagelos que tenemos como sociedad, como lo es el narcotráfico, que no es de Rosario ni de Santa Fe ni de Argentina, sino mundial. Esta problemática exige que toda la gente de buena fe aporte soluciones y no miserablemente intente sacar un rédito, como hace Perotti".

Estévez se preguntó: "¿Qué hizo como senador para defender los intereses de Santa Fe, qué está haciendo para que el gobierno de Macri nos pague la deuda con la provincia? Queremos saber cuándo se puso del lado de los trabajadores que estaban o están por perder sus fuentes de trabajo, qué acciones legislativas impulsó para luchar contra el flagelo del narcotráfico, cuáles son las acciones de Perotti para evitar que se expulse a la pobreza a miles de santafesinos. Esas son las respuestas que queremos escuchar los santafesinos y no acusaciones falsas".