Estévez: "Nos preparamos para que nos vuelvan a elegir en 2023"

En ese sentido, tras analizar el presente de la Casa Gris, en manos del justicialismo hace un año y tres meses, asevera: “Nos preparamos para que nos vuelvan a elegir en 2023”.

—Finalmente, tres listas disputarán la conducción del PS provincial.

—Es un proceso que permitirá definir la línea del partido y el proyecto a futuro del socialismo santafesino y nacional. El PS debe ser una fuerza protagónica y autónoma que, en la provincia, trabaje para consolidar al Frente Progresista y a nivel nacional propicie la construcción de una alternativa a esta grieta que como única oferta tiene a la lucha por el poder, pero no considera los problemas reales de la gente.

—¿Contar con el aval de los ex gobernadores Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti lo posicionan como candidato favorito?

—Estoy orgulloso de encabezar la lista Socialismo en Movimiento como candidato a secretario general, es una enorme responsabilidad. Cuenta con el apoyo de Lifschitz y Bonfatti, como también de muchos referentes, intendentes, jefes comunales y dirigentes jóvenes a lo largo y ancho del territorio santafesino. Queremos priorizar los valores de construcción que llevaron adelante Guillermo Estévez Boero y Hermes Binner. Un socialismo que permita hacer un gran aporte a la transformación de una realidad que es muy dura. Ya lo hicimos, con aciertos y errores, cuando nos tocó gobernar.

—Tras los comicios, ¿será fácil el reordenamiento interno?

—El socialismo, por pasado, presente y futuro, de ningún modo puede ser furgón de cola del kirchnerismo y del macrismo. Creemos que, unidos, debemos mantener ese objetivo. Tenemos 34 mil afiliados en condiciones de votar. Este proceso en puerta permitirá fortalecernos y profundizar el debate sobre las ideas y el proyecto a seguir.

—Está claro: no hay chances de sumarse a un frente de frentes, como propician algunos radicales y el PRO.

—Fueron muchas las declaraciones públicas al respecto y tenemos una posición consolidada: la experiencia y la construcción del Frente Progresista a lo largo de más de 20 años fue de abajo hacia arriba. En 2007 nos permitió llegar a la Gobernación y creemos que el proyecto sigue vigente. Los amontonamientos o las estrategias para ganar una elección no se traducen en un buen gobierno. La prioridad son los programas y los equipos de gestión. Lo vemos ahora con Omar Perotti: la provincia necesita un gobierno que esté presente y se ponga al mando de las respuestas a los problemas de la ciudadanía, principalmente la inseguridad, que es lo que más preocupa a los santafesinos. Al FPCyS hay que ampliarlo, pero debe mantener su esencia.

—¿La dispersión opositora no termina favoreciendo al PJ en Santa Fe?

—El principal referente de la política provincial, con mayor adhesión pública, es Lifschitz. Un dirigente muy importante que, como siempre, está recorriendo Santa Fe. Y sin custodia. Lo que nos plantea la gente en la calle es la necesidad de resolver los problemas que más angustia generan. El peronismo tiene sus discusiones, como Juntos por el Cambio (JxC). Proponemos ser una alternativa a esa grieta, y tenemos todo para lograrlo. Nos preparamos para que nos vuelvan a elegir en 2023.

—Pero hay aliados en el Frente Progresista, radicales, que siguen evaluando el frente XXL...

— El Frente Progresista tiene una representación en los gobiernos locales, hablamos de ciudades importantes como Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Villa Gobernador Gálvez, que dan cuerpo a una base fundamental. Trabajamos para ampliar la coalición con dirigentes políticos de distintos territorios, referencias sociales que son clave. Todos constituyen una pieza necesaria para un proyecto transformador. Por eso planteamos la necesidad de diálogo y apertura a la hora de gobernar.

Estévez.jpg Estévez encabeza la lista denominada Socialismo en Movimiento.

—¿Lifschitz camina la provincia con traje de candidato a senador?

—A las postulaciones las iremos definiendo, como es habitual, más cerca de la fecha. Obviamente, Lifschitz es una referencia ineludible en la provincia. En la actualidad, hay dos figuras determinantes: él y Perotti. Miguel recorre Santa Fe como siempre, es parte de nuestro trabajo fundamental.

—Desde su banca en la Cámara baja viene objetando a la Nación por un par de problemáticas ligadas a Santa Fe: ley de humedales y biocombustibles.

—El gobierno nacional no tiene una agenda verde. A la Argentina le falta una ley de humedales, un recurso fundamental para nuestra vida. Lamentablemente, el presidente Alberto Fernández no la sumó a los temas a tratar en extraordinarias y el oficialismo no impulsa ninguno de los proyectos en danza. Hay intereses económicos muy fuertes. Lo mismo ocurre con la prórroga de la ley de biocombustibles, un sector de la producción muy importante que reactiva y potencia las economías regionales y crea trabajo. El 89 por ciento del biodiesel se genera en Santa Fe.